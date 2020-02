NAMED: 59 people in court today

A list of individuals appearing at Coffs Harbour Local Court on criminal charges today, February 24.

THE following is a list of individuals appearing in court on criminal charges at Coffs Harbour today. Individuals innocent until proven guilty.

- Levon Wilkin

- Jacob Astill

- Arthur Bruce Smidt

- Kai Constable

- Simon Peter Towler

- David John McKinnon

- Malieth Mou

- Thomas Harold David Harber

- Stephen Fowler

- Christopher Talakai

- Charlie Piggott

- Mathew Justin Dennison

- Ryan Donnelly

- Leteisha Samantha St Leon

- Melinda Lynwood

- Kenneth Davidson

- Karina Alferink

- Lewis Perrett

- Brendon Luke Rainbow

- Joseph Robert Mackinnon

- Krystal Ann Colley

- Trudi Wilkinson

- Braiden Jamie Ralph Hill

- Muhamad Zaki Bin Mat Dom

- Sharona Lee Dodds

- Kemp Wilson Austen

- Daniel Nyata

- Samuel Ross

- Mark George Ward

- Jeremy Kearin Wills

- Jonathan Calvin Donnelly

- Jenna Heaslip

- Reed Jaffer

- Matthew Compton

- Richard James Dungay

- Phillip Albert Gash

- Lance Day

- Michael John Furniss

- Tammie Annice Whatley

- Julie Ann Whitton

- Michael David Hoskin

- Thomas Hoad

- June Hudson

- Blair Phillip Barnes

- Matthew Virgona

- Dylan Western Rigby

- Rhaszy Margaret Briscoe

- Holly Wormleaton

- Ashley James Hyatt

- Kevin Patrick Smidt

- David Wayne Laws

- Ivana Rose Frogley

- Margot Ljongberg

- Joshua Menkens

- Matthew Templeton

- Ben Keaton

- Gurmakh Singh Dosanjh

- Paul David Tipper

- Matthew Leon Van Den Barselaar