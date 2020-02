NAMED: 41 people in court today

THE following is a list of individuals appearing in court on criminal charges at Coffs Harbour today. Individuals innocent until proven guilty.

- Mitchell Paul Miller

- Peter James Macmillan

- Ewa Ludwika Jaremkiewicz

- Katherine Ida Faulkner

- Darcy Forrest

- Brendon Luke Rainbow

- Thomas Hoad

- Christy Elizabeth Horton

- Analeise Marie-Janene Bailey

- Cynthia Margaret Hobson

- Zachariah James Midgley

- Luke Cameron

- Daniel Nyata

- Faith Taylor

- Kevin Rudolph Galea

- Khleif Ali Dalaf

- Guy Franklin Shipman

- Joshua Donald Freudenstein

- Daniel Ian Glencross

- Ruby Williams

- Peter Douglas Happ

- Malieth Mou

- Michael John Briggs

- Leia Ruth Leal

- Adam James Garrett

- Trudi Wilkinson

- Steven Vijay Leonair

- Jamie Sprogis

- Nathan Beau Dyson

- Beau Vernon Kerslake

- Anthony Mark Donohue

- Ram Peng Vuang Te Chung

- Tahnesha Allen

- Matthew William Adams-Wighton

- Scott William Mosley

- Boyd Arthur Johnson

- Lynda Susan Gill

- Kaya Rose Richmond

- Jason Lee Winship

- Abe John Waterson

- Harun Karaduman