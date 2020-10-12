IN COURT: 90 people facing Coffs Harbour court today
EACH day several people appear in Coffs Harbour courts on a range of different charges.
Here is a list of everyone who is listed as appearing in court today, Monday October 12.
AIDAN STANLEY LEE
ALEX ASKHARYA
ALLAN ROBERT FRY
ALLAN THOMAS KENNY
AMELIA HELEN ELLIS
ANASTASIA MARION FAUNTLEROY
BELINDA ANNE COLE
BENJAMIN MOS
BREANA FREEMAN
BRENDAN LAVIS
BRYCE DESMOND BAFF
CHEYNE ROBERT ROGAN
CHRISTOPHER MICHAEL REINHARD
CLINTON GORDON WASS
CRAIG WILLIAM MALLETT
DAIN ANTONY MAVIN
DANIEL ROBERT TEMPEST
DAVID JOHN MORRISON
DAVID MARTIN ROSS
DEAN MICHAEL YATES
DEAN PAUL LANE
DEAN ROBERT HOLLEY
DONNA BARBARESCO
DYLAN DOUGLAS THOMAS HANDLEY
GREGORY BRUCE WATTS
GUM JOSEPH MAYAK
HARRISON SNOW
HEATH DAVID JAMIESON
JACQUELINE LYNETTE MACPHERSON
JENNY LOUISE COX
JESSICA LOUISE RAMPLING
JIM ERIC FAHEY
JLEAL BLACKLOCK
JOEL STEWARD
JOSHUA RICHARD PASCOE
KANE MARK WILLIAM COGGAN
KARLA JOY MINNS
KARLA MINNS
KATHERINE LESLEY BUDD
KATHLEEN MURPHY
KATHRYN JEAN LAWSON
LANCE MATTHEW RITCHIE
LUKE MARK CAMPBELL
MACLEAY THOMAS CAMPBELL
MANDEEP SINGH
MARK ROBIN SINGH
MARVIN HITA
MARY ROSINA KEANEY
MATTHEW ALEXANDER TICKLE
MATTHEW GERARD O’BRIEN
MATTHEW NEIL BRODIN
MELISSA JANE SHAW
METAVOIA CANELLE HARRISON
MICHAEL ANTHONY GRIFFITH
MITCHELL BROWN
MOYA TENNILLE CAMPBELL
NATALIE JADE HAWKEN
NATASHA FAYE OMAR
NATHAN DYSON
PAUL ANDREW ROBINSON
PETER MICHEAL SAUNDERS
PETER NIGEL LUCAS
RHYS BROWN
RHYS DOUGLAS GODDEN
RODNEY GORDON TOMS
RUARAI CHONCUBHAIR
SARAH-JANE MARY LOUISE GRAHAM
SCOTT RICHARD BULLOCK
STEPHEN JAMES SANDERS
STUART IAN MCGUINNESS
TAHLI JADE BERINGER
THOMAS CUBITT
THOMAS WHITTON
WILLIAM WOODS
ZOE MAREE DIMECH
ABBEY PENNINGTON
AYDEN HAYES
BRODIE JOHNSON
CALEB CASAGRANDE
COREY LEWIS SAGGUS
DOMINIC SLAVIERO
DONNA GEA
EMILY BENN
JACUB SCOFIELD
JAROD REEVES
JEERANAN LACHEE (Licence Appeal)
KAYLA CROSDALE
KHAJA TAAN AHMED
RAM HEI LING
RYAN LEFFLE
Information sourced from the publicly accessible documents.
These individuals listed are presumed innocent until proven guilty.