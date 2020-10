IN COURT: 90 people facing Coffs Harbour court today

A number of people are facing Coffs Harbour court today.

EACH day several people appear in Coffs Harbour courts on a range of different charges.

Here is a list of everyone who is listed as appearing in court today, Monday October 12.

AIDAN STANLEY LEE

ALEX ASKHARYA

ALLAN ROBERT FRY

ALLAN THOMAS KENNY

AMELIA HELEN ELLIS

ANASTASIA MARION FAUNTLEROY

BELINDA ANNE COLE

BENJAMIN MOS

BREANA FREEMAN

BRENDAN LAVIS

BRYCE DESMOND BAFF

CHEYNE ROBERT ROGAN

CHRISTOPHER MICHAEL REINHARD

CLINTON GORDON WASS

CRAIG WILLIAM MALLETT

DAIN ANTONY MAVIN

DANIEL ROBERT TEMPEST

DAVID JOHN MORRISON

DAVID MARTIN ROSS

DEAN MICHAEL YATES

DEAN PAUL LANE

DEAN ROBERT HOLLEY

DONNA BARBARESCO

DYLAN DOUGLAS THOMAS HANDLEY

GREGORY BRUCE WATTS

GUM JOSEPH MAYAK

HARRISON SNOW

HEATH DAVID JAMIESON

JACQUELINE LYNETTE MACPHERSON

JENNY LOUISE COX

JESSICA LOUISE RAMPLING

JIM ERIC FAHEY

JLEAL BLACKLOCK

JOEL STEWARD

JOSHUA RICHARD PASCOE

KANE MARK WILLIAM COGGAN

KARLA JOY MINNS

KATHERINE LESLEY BUDD

KATHLEEN MURPHY

KATHRYN JEAN LAWSON

LANCE MATTHEW RITCHIE

LUKE MARK CAMPBELL

MACLEAY THOMAS CAMPBELL

MANDEEP SINGH

MARK ROBIN SINGH

MARVIN HITA

MARY ROSINA KEANEY

MATTHEW ALEXANDER TICKLE

MATTHEW GERARD O’BRIEN

MATTHEW NEIL BRODIN

MELISSA JANE SHAW

METAVOIA CANELLE HARRISON

MICHAEL ANTHONY GRIFFITH

MITCHELL BROWN

MOYA TENNILLE CAMPBELL

NATALIE JADE HAWKEN

NATASHA FAYE OMAR

NATHAN DYSON

PAUL ANDREW ROBINSON

PETER MICHEAL SAUNDERS

PETER NIGEL LUCAS

RHYS BROWN

RHYS DOUGLAS GODDEN

RODNEY GORDON TOMS

RUARAI CHONCUBHAIR

SARAH-JANE MARY LOUISE GRAHAM

SCOTT RICHARD BULLOCK

STEPHEN JAMES SANDERS

STUART IAN MCGUINNESS

TAHLI JADE BERINGER

THOMAS CUBITT

THOMAS WHITTON

WILLIAM WOODS

ZOE MAREE DIMECH

ABBEY PENNINGTON

AYDEN HAYES

BRODIE JOHNSON

CALEB CASAGRANDE

COREY LEWIS SAGGUS

DOMINIC SLAVIERO

DONNA GEA

EMILY BENN

JACUB SCOFIELD

JAROD REEVES

JEERANAN LACHEE (Licence Appeal)

KAYLA CROSDALE

KHAJA TAAN AHMED

RAM HEI LING

RYAN LEFFLE

Information sourced from the publicly accessible documents.

These individuals listed are presumed innocent until proven guilty.