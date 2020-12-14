IN COURT: 81 people facing court today
EACH day several people appear in Coffs Harbour courts on a range of different charges.
Here is a list of everyone who is appearing in court today, December 14.
ABBY MICHELLE PARTRIDGE
ABIGAIL FAITH McCONNACHIE (Licence Appeal)
ANDRE CARLOS JAMES VALDES
ANDREW BARRY-HAYWARD v Transport for NSW
ANDREW JOHN SMITH
ANTHONY GALLAGHER
BAILEY TASKER
BEN BONSER
BEN KEATON
BENJAMIN RANDALL HUNTER
BENJAMIN RICHARD CAMDEN (Licence Appeal)
BRENDAN RAINBOW
BRODYN ANTHONY OWEN
CARLA JANE BLACKMORE
CHARLIE ADRIAN MCMILLAN
CHEYNE ROBERT ROGAN
CLARISSA JANE WOOLLARD
CODY ALEXANDER SNELL
COOPER BAILEY DRIEBERG
COURTNEY TEGAN MARIE JOHNSON
DAMIAN DOUGLAS MERCY
DAVID ADAM MILLER
DAVID HODGES
DONNA GEA
ELIZAH JANE FERRIS
FAWAZ BADAL IBRAHEEM v Transport for NSW
GREGORY JAMES OCONNOR
GUM JOSEPH MAYAK
JACQUELINE LYNETTE MACPHERSON
JASON GAUDRON
JASON JAMES ABBOTT
JEREMY KENNETH BOWDEN
JEREMY LEE PITT
JESSICA BUSWELL
JOHN CREIGHTON
JONATHON TROY WATSON v Transport for NSW
JOSEPH ANTOINE ZADY
JOSEPH SOMERVILLE v Transport for NSW
JOSEPH THOMAS HAMILL
JOSHUA ALLAN MURPHY
JOSHUA SHANE SMITH
Joshua WEBSTENSW Police
KALINA ALISTER EWINGS
KENNETH BRUCE MACKAY
KRISTIE LEA MURPHY
KYLE GARDNER v Transport for NSW
LARISSA MAY WULFF
LOGAN JAMES CALNAN
LONG HUYNH
MARK ERIC BIBBY
MARK JOHN EATHER
MARVIN HITA
MATT PETER TAYLOR
MATTHEW PAUL SMITH
MELAINE DANA ETERNITY E KNIGHT
MOYA TENNILLE CAMPBELL
NATALIE MAREE STOJKO
NATHAN HOWARD SHEEDY
NICHOLAS MASON
NIKOLAS LACHAJCZAK
RAYMOND PETER CAIRE
RICKY MELIA
RIGBY WILLIAM MCKAY
ROBERT JOHN GOSLING
ROBERT RALPH HALLAWELL
SHAMUS MEGARRY v Transport for NSW
SHARNA ROCHFORD
SHAUN ANTHONY MURDOCH
SIMRAN MCGUIRE v Transport for NSW
STEFAN MICKELSON
STEPHEN DANIEL FRIEL
STEPHEN DAVID MANN
TAYSHA LEE WATSON
THOMAS ROY GARRETT
TONY LEE DANZEY
TRENT WITHERS v Transport for NSW
TRISTAN STEELE v Transport for NSW
TUATAI WYNAND TEINAKI
WARREN GEOFFREY WITHERS (Licence Appeal)
WILLIAM ADOLFO RIVERA TORREZ
WILLIAM TAYLOR
Information sourced from the publicly accessible documents.
These individuals listed are presumed innocent until proven guilty.