IN COURT: 81 people facing court today

No, there wasn’t an explosion at the wig factory - that’s just the barrister vibe.

EACH day several people appear in Coffs Harbour courts on a range of different charges.

Here is a list of everyone who is appearing in court today, December 14.

ABBY MICHELLE PARTRIDGE

ABIGAIL FAITH McCONNACHIE (Licence Appeal)

ANDRE CARLOS JAMES VALDES

ANDREW BARRY-HAYWARD v Transport for NSW

ANDREW JOHN SMITH

ANTHONY GALLAGHER

BAILEY TASKER

BEN BONSER

BEN KEATON

BENJAMIN RANDALL HUNTER

BENJAMIN RICHARD CAMDEN (Licence Appeal)

BRENDAN RAINBOW

BRODYN ANTHONY OWEN

CARLA JANE BLACKMORE

CHARLIE ADRIAN MCMILLAN

CHEYNE ROBERT ROGAN

CLARISSA JANE WOOLLARD

CODY ALEXANDER SNELL

COOPER BAILEY DRIEBERG

COURTNEY TEGAN MARIE JOHNSON

DAMIAN DOUGLAS MERCY

DAVID ADAM MILLER

DAVID HODGES

DONNA GEA

ELIZAH JANE FERRIS

FAWAZ BADAL IBRAHEEM v Transport for NSW

GREGORY JAMES OCONNOR

GUM JOSEPH MAYAK

JACQUELINE LYNETTE MACPHERSON

JASON GAUDRON

JASON JAMES ABBOTT

JEREMY KENNETH BOWDEN

JEREMY LEE PITT

JESSICA BUSWELL

JOHN CREIGHTON

JONATHON TROY WATSON v Transport for NSW

JOSEPH ANTOINE ZADY

JOSEPH SOMERVILLE v Transport for NSW

JOSEPH THOMAS HAMILL

JOSHUA ALLAN MURPHY

JOSHUA SHANE SMITH

Joshua WEBSTENSW Police

KALINA ALISTER EWINGS

KENNETH BRUCE MACKAY

KRISTIE LEA MURPHY

KYLE GARDNER v Transport for NSW

LARISSA MAY WULFF

LOGAN JAMES CALNAN

LONG HUYNH

MARK ERIC BIBBY

MARK JOHN EATHER

MARVIN HITA

MATT PETER TAYLOR

MATTHEW PAUL SMITH

MELAINE DANA ETERNITY E KNIGHT

MOYA TENNILLE CAMPBELL

NATALIE MAREE STOJKO

NATHAN HOWARD SHEEDY

NICHOLAS MASON

NIKOLAS LACHAJCZAK

RAYMOND PETER CAIRE

RICKY MELIA

RIGBY WILLIAM MCKAY

ROBERT JOHN GOSLING

ROBERT RALPH HALLAWELL

SHAMUS MEGARRY v Transport for NSW

SHARNA ROCHFORD

SHAUN ANTHONY MURDOCH

SIMRAN MCGUIRE v Transport for NSW

STEFAN MICKELSON

STEPHEN DANIEL FRIEL

STEPHEN DAVID MANN

TAYSHA LEE WATSON

THOMAS ROY GARRETT

TONY LEE DANZEY

TRENT WITHERS v Transport for NSW

TRISTAN STEELE v Transport for NSW

TUATAI WYNAND TEINAKI

WARREN GEOFFREY WITHERS (Licence Appeal)

WILLIAM ADOLFO RIVERA TORREZ

WILLIAM TAYLOR

Information sourced from the publicly accessible documents.

These individuals listed are presumed innocent until proven guilty.