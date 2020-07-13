IN COURT: 81 people facing court today
EACH day several people appear in Coffs Harbour courts on a range of different charges.
Here is a list of everyone who is appearing in court today, July 13.
ANALEISE MARIE-JANENE BAILEY
ANTHONY MICHEAL MARGERISON
ANTHONY NIGEL VINTON
ASHLEY JAMES MANSFIELD
ASHLEY MANSFIELD
AYDEN NOLTE
BAILEY SHANE LONG
BEAU MICHAEL JONES
BENJAMIN JAMES KEARNS
BRADLEY SCOTT MORGAN
BRANDAN STEWART GIFKINS-WEBB
BRENT WAYNE DAVIS
BRETT DOUGLAS ROBERTS
BRIAN OLDFIELD
CALLUM HAZELWOOD
CARLEY KLEASE
CARLY DOLAR
CHERIE COOK
CLAUDIA GARCIA
DANE ANTHONY BURSAC-BUSSE
DANIEL RUIZ
DANIEL THOMAS GWYNNE
DAVID JOHN FAHEY
DAVID WAYNE LAWS
DRAY JESSE JAMES RILEY
FRANK CARULLI
GAVIN BRANDON DONOVAN
GLEN ANTHONY MCCARTHY
GRAHAM KENNETH WILLIAMS
IAN ANDREW CARROLL
JAMES DAVID ANDERSEN
JAYDEN MICHAEL NOEL PROVOST
JENNA HEASLIP
JOHN WITHERS
JOSIAH ANDREW MASSEY
JUREN MCPHERSON
KARINA ALFERINK
KARINA JEAN ALFERINK
KASEY WALSH
KELLY GRAHAM BARNES
KENNETH AARON RAYMOND MCINTOSH
KIAH EBONY SOUTHAM
KRISTY BRAIN
KYE AUSTIN HICKSON
LARISSA DUMAS
LESLEY WILLIAMS
LEWIS PERRETT
LINDSAY BRUCE CHARLES
LINTON GEORGE MOORE
LUKE WILLIAM REIS
MADELINE DOCKREY
MADELINE K STEPHENSON
MANJOT SINGH RAI
MASIKA JEANNINE KAMBERE
MATTHEW ROBERT STEVENS
MD KAMAL HOSSAIN BHUIYAN
MICHAEL JOHN ROBERTS
MITCHELL PAUL MILLER
NAOMI MAUREEN JUNE HARTLEY
NATHAN GEOFFERY GATES
NEVILLE KIRK
NICOLE GILLSON
PETER JAMES MACMILLAN
RENNEE LEA FOX
REUBEN JAMES ROBINSON
RIKKI CHRISTOPHER SHEEN-ROBY
ROBERT M LEWIS
RODNEY ALLAN HURREN
SAMANTHA PERRY
SHANNON STUART BRACKEN
SHARON ANN CLIFFORD
SHARON CLIFFORD
SHAUN RAYMOND ROBERTS
STEVEN DAVID HUGGINS
STEVEN JOHNSON
TATA JAMES MEAAROA
TAVIS CLEON ELLERY
THOMAS HAROLD DAVID HARBER
THOMAS ROBERT COGGINS
TINA FRANCES WEBSTER
WILLIAM ROY EDMUNDS
Information sourced from the publicly accessible documents.
These individuals listed are presumed innocent until proven guilty.