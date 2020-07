IN COURT: 81 people facing court today

EACH day several people appear in Coffs Harbour courts on a range of different charges.

Here is a list of everyone who is appearing in court today, July 13.

ANALEISE MARIE-JANENE BAILEY

ANTHONY MICHEAL MARGERISON

ANTHONY NIGEL VINTON

ASHLEY JAMES MANSFIELD

ASHLEY MANSFIELD

AYDEN NOLTE

BAILEY SHANE LONG

BEAU MICHAEL JONES

BENJAMIN JAMES KEARNS

BRADLEY SCOTT MORGAN

BRANDAN STEWART GIFKINS-WEBB

BRENT WAYNE DAVIS

BRETT DOUGLAS ROBERTS

BRIAN OLDFIELD

CALLUM HAZELWOOD

CARLEY KLEASE

CARLY DOLAR

CHERIE COOK

CLAUDIA GARCIA

DANE ANTHONY BURSAC-BUSSE

DANIEL RUIZ

DANIEL THOMAS GWYNNE

DAVID JOHN FAHEY

DAVID WAYNE LAWS

DRAY JESSE JAMES RILEY

FRANK CARULLI

GAVIN BRANDON DONOVAN

GLEN ANTHONY MCCARTHY

GRAHAM KENNETH WILLIAMS

IAN ANDREW CARROLL

JAMES DAVID ANDERSEN

JAYDEN MICHAEL NOEL PROVOST

JENNA HEASLIP

JOHN WITHERS

JOSIAH ANDREW MASSEY

JUREN MCPHERSON

KARINA ALFERINK

KARINA JEAN ALFERINK

KASEY WALSH

KELLY GRAHAM BARNES

KENNETH AARON RAYMOND MCINTOSH

KIAH EBONY SOUTHAM

KRISTY BRAIN

KYE AUSTIN HICKSON

LARISSA DUMAS

LESLEY WILLIAMS

LEWIS PERRETT

LINDSAY BRUCE CHARLES

LINTON GEORGE MOORE

LUKE WILLIAM REIS

MADELINE DOCKREY

MADELINE K STEPHENSON

MANJOT SINGH RAI

MASIKA JEANNINE KAMBERE

MATTHEW ROBERT STEVENS

MD KAMAL HOSSAIN BHUIYAN

MICHAEL JOHN ROBERTS

MITCHELL PAUL MILLER

NAOMI MAUREEN JUNE HARTLEY

NATHAN GEOFFERY GATES

NEVILLE KIRK

NICOLE GILLSON

PETER JAMES MACMILLAN

RENNEE LEA FOX

REUBEN JAMES ROBINSON

RIKKI CHRISTOPHER SHEEN-ROBY

ROBERT M LEWIS

RODNEY ALLAN HURREN

SAMANTHA PERRY

SHANNON STUART BRACKEN

SHARON ANN CLIFFORD

SHARON CLIFFORD

SHAUN RAYMOND ROBERTS

STEVEN DAVID HUGGINS

STEVEN JOHNSON

TATA JAMES MEAAROA

TAVIS CLEON ELLERY

THOMAS HAROLD DAVID HARBER

THOMAS ROBERT COGGINS

TINA FRANCES WEBSTER

WILLIAM ROY EDMUNDS

Information sourced from the publicly accessible documents.

These individuals listed are presumed innocent until proven guilty.