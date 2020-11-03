IN COURT: 75 people facing court today
EACH day several people appear in Coffs Harbour courts on a range of different charges.
Here is a list of everyone who is appearing in court today, November 3
ABRAHAM SAMUEL TOWNS
AMIE STEVENS
ANDREW JAMES BOLT
ANJA PENDRAGON
BALDUR PETER ZACHARIAS
BELINDA JEAN MAUNDER
BRETT MATHEW WADE
BRETT MULHALL
CHELLE DORIS EVA SALISBURY
COLIN JOHN BARTLETT
CONAN HERBERT JOEL
CRYSTAL JOY FAINT
DANETTE MARNI MAXWELL
DARCY WADE MCKIERNAN
DAVID FREDERICK GILL
DAVID SEAN CORK
DEBORAH ANN PETLUENG
DENNIS WALDEN
FIONA ELIZABETH MILLS
GAGANDEEP SINGH
GUY NICHOLAS VANDYK
IDA PEARL RICHARDS
IHAN LUPPI
IVY ROSE DOYLE
JADE ELIZABETH SENIOR
JAMES ANDREW MILLEDGE
JAMES DOUGLAS GAVET
JAMES VOSMAER
JANAYA BREA LEWIS
JARROD WILLIAM BROWN
JASON PETE OGLSINGER
JEREMY GRICE
JESS STANLEY CAVANAGH
JOHN MATTHEW EDDY
JOHN TRAVIS ALLAN RAMSAY
JONATHAN CHRISTOPHER GROSZ
JORDAN CONNOLLY
JOSHUA SHANE SMITH
JUSTIN JEFFS
KADE ALEX PARTRIDGE
KAYLA LOUISE HARVEY
KENNETH GEOFFREY VINCENT
KEVIN GEOFFREY CARROLL
KYLIE MELINDA SIELAFF
LACHLAN MICHAEL FITZGERALD
LEENA JEAN MATHEWS
LEONARD JOHN BURNS
MARGARET LOUISE BELL
MARIETTE EDEN
MARVIN HITA
NICHOLAS CHARLES ORMSBY
PAUL STEPHENSON
PETER JAMES CRAWFORD
PETER ROBERT SPENCER
PETER ROBERT YOUNG
RACHEL HAINES
RICHARD BEAVAN
RICHARD CAREY
ROBERT DANIEL MANCE
RUBY OLIVER-KING
SAMANTHA JANE MCGOWAN
SARAH JOHNSTON
SCOTT DOYLE
SHAKUR RICHARD OAKE
SHANE DROUGH
SIMA SHAFIEEJAM
STEPHEN CHRISTOPHER GEERIN
STEPHEN WILLIAM WARE
TABBATHA SLY
TANYA LEE GAUNT
TOBY JOHN MCCOSKER
WAYNE ANTHONY WHITNEY
WILLIAM PAUL DOWNEY
ZENZI LOUISE RUTTER-GRACE
ZOE BERNICE TURNER
Information sourced from the publicly accessible documents.
These individuals listed are presumed innocent until proven guilty.