IN COURT: 75 people facing court today

Themis, the Roman Goddess of Justice

Themis, the Roman Goddess of Justice

EACH day several people appear in Coffs Harbour courts on a range of different charges.

Here is a list of everyone who is appearing in court today, November 3

ABRAHAM SAMUEL TOWNS

AMIE STEVENS

ANDREW JAMES BOLT

ANJA PENDRAGON

BALDUR PETER ZACHARIAS

BELINDA JEAN MAUNDER

BRETT MATHEW WADE

BRETT MULHALL

CHELLE DORIS EVA SALISBURY

COLIN JOHN BARTLETT

CONAN HERBERT JOEL

CRYSTAL JOY FAINT

DANETTE MARNI MAXWELL

DARCY WADE MCKIERNAN

DAVID FREDERICK GILL

DAVID SEAN CORK

DEBORAH ANN PETLUENG

DENNIS WALDEN

FIONA ELIZABETH MILLS

GAGANDEEP SINGH

GUY NICHOLAS VANDYK

IDA PEARL RICHARDS

IHAN LUPPI

IVY ROSE DOYLE

JADE ELIZABETH SENIOR

JAMES ANDREW MILLEDGE

JAMES DOUGLAS GAVET

JAMES VOSMAER

JANAYA BREA LEWIS

JARROD WILLIAM BROWN

JASON PETE OGLSINGER

JEREMY GRICE

JESS STANLEY CAVANAGH

JOHN MATTHEW EDDY

JOHN TRAVIS ALLAN RAMSAY

JONATHAN CHRISTOPHER GROSZ

JORDAN CONNOLLY

JOSHUA SHANE SMITH

JUSTIN JEFFS

KADE ALEX PARTRIDGE

KAYLA LOUISE HARVEY

KENNETH GEOFFREY VINCENT

KEVIN GEOFFREY CARROLL

KYLIE MELINDA SIELAFF

LACHLAN MICHAEL FITZGERALD

LEENA JEAN MATHEWS

LEONARD JOHN BURNS

MARGARET LOUISE BELL

MARIETTE EDEN

MARVIN HITA

NICHOLAS CHARLES ORMSBY

PAUL STEPHENSON

PETER JAMES CRAWFORD

PETER ROBERT SPENCER

PETER ROBERT YOUNG

RACHEL HAINES

RICHARD BEAVAN

RICHARD CAREY

ROBERT DANIEL MANCE

RUBY OLIVER-KING

SAMANTHA JANE MCGOWAN

SARAH JOHNSTON

SCOTT DOYLE

SHAKUR RICHARD OAKE

SHANE DROUGH

SIMA SHAFIEEJAM

STEPHEN CHRISTOPHER GEERIN

STEPHEN WILLIAM WARE

TABBATHA SLY

TANYA LEE GAUNT

TOBY JOHN MCCOSKER

WAYNE ANTHONY WHITNEY

WILLIAM PAUL DOWNEY

ZENZI LOUISE RUTTER-GRACE

ZOE BERNICE TURNER

Information sourced from the publicly accessible documents.

These individuals listed are presumed innocent until proven guilty.