IN COURT: 75 people facing court today
EACH day several people appear in Coffs Harbour courts on a range of different charges.
Here is a list of everyone who is appearing in court today, October 5.
ADAM DOUGLAS BYERS
AMBER CHAPMAN
BLAKE JAY LONG
BRAD MITCHELL
BRADLEY BENNIE
BRADLEY CHRISTOPHER PIGGOTT
BRENADAN JOSHUA LAVIS
BRETT DOUGLAS ROBERTS
CANDACE FOSTER
CANDICE LEE HOGAN
CARL LEIGH
CHLOE NICOLE ALLISON
CONAN HERBERT JOEL
DAIN ANTONY MAVIN
DALE KENNETH FARLEY
DANIEL PIERRE DOSEN
DAVID WILLIAM LETHERN
DENISE CAROL RYAN
DONALD WARREN MCKETIN
DYLAN DOUGLAS THOMAS HANDLEY
GABE WILLIAM FORREST
GERARD RINGUET
GERRARD PETER MATHIASSEN
GREGORY LOUIS ADAM
GURJIT SINGH
HARPREET SINGH BAJWA
HARRY SMALL
IIB AUSTRALIA PTY LTD
JAMBL INDUSTRIES PTY LTD
JAMES ANDREW MILLEDGE
JASMINE LEE LITTLER
JASON LEE GOODWORTH
JASON MATTHEW SCIACCA
JOHN RODNEY HOWARTH
JOSHUA SHANE SMITH
KAYLA LOUISE HARVEY
KEVIN JOHN LAMBERT
LUKE MATHEW CLARKE
LYNNE MICHELE HALLIDAY
MACK PATRICK GORRIE
MARK ROBERT SLATTERY
MARY KATHRYN COOK
MATHEW STUBBS
MICHAEL KIERAN COLLINS
PAIGE LARRISA DONNELLY
PETER NORMAN ADDISON
PIETER JAN KLOP
RACHELLE PETA MARIE DANIEL
RENEE THERESA KING
RIC STEPHEN GIANOLI
RICHARD BARRY HOSKINS
RICKY TERENCE WIEGOLD
RODNEY MICHEAL BOWRY
ROMAN JADERPOUR
RONALD MATTHEW FULLER
RUBY LILLA HEYWARD
RYAN DAVID MURRAY
SAUL HAINES
SETH ROBERT LEWIS
SHAWNEE-MAE RICARDO-BYRON
SHELLEY PATRICIA DODDS
SHELLY ELLA-MAY JOYNSON
SILUS BOYES
STEPHEN SHENG HAO MAO
STEVEN MARK RAWLINSON
STEVINA NATHYANNE MUNRO
STUART IAN MCGUINNESS
SUSAN GODWIN
TASMAN JOE SIMPSON
TERENCE JOSEPH LUCE
THAIER KABAH
TO TKO
TRISTAN HOPGOOD
WILLIAM KEVIN FOX
YASMINE LILLY PHILLIPS
Information sourced from the publicly accessible documents.
These individuals listed are presumed innocent until proven guilty.