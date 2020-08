IN COURT: 72 people facing the magistrate today

THE following is a list of individuals appearing in Coffs Harbour Local Court on criminal charges today, August 24. Individuals innocent until proven guilty.

- Laura Elizabeth Toth

- Joseph Fry

- Brendon Luke Rainbow

- Susan Joyce Button

- Amelia Helen Ellis

- Annie Lloyd

- Julie Anne O’Driscoll

- Cameron Paul Hayne

- James Sebastian Clarke

- David Luke North

- Nathan Dyson

- Cherie Cook

- Gum Joseph Mayak

- Kristy Brain

- Ghazy Faisal Khudida Halou

- Luke Alkatron Le Bree

- Kane Lee Lucas James

- Michael Lee Duckett

- James Michael Clune

- Samantha Elise Ryder

- Janine Bowie

- Blake Ferguson

- Ruarai Choncubhair

- Andrew Spencer Bell

- Nathan Cheal

- Matthew David Privato

- Colin John Bartlett

- Taylah Elkins-Baker

- Bryce Desmond Baff

- Daniel James McNamara

- Scott Richard Bullock

- Joel William Bracher

- Robert James Skinner

- Alicia Macas

- Than Chawng Lian Ching

- Christopher Wayne Stokes

- Daniel John Lavender

- Rex Jo Clarke

- David Benjamin Thompson

- Dale Robert Kennedy

- Cheyne Robert Rogan

- Steven John Adams

- Casey Hodgson

- Toby Marshall

- Hamish Victor Buchanan-Roustan

- Bruan Nevins

- Darren Fitzgerald

- Dominique Jaguar Dunia

- Averil Loretta Batterson

- Brett Douglas Roberts

- Masika Jeannine Kambere

- Simon Peter Corey

- Frank George Woods

- Khan Carter

- Sidney James Skinner

- Huon Victor Hannaford

- Kylie Dee Talbot

- Carly Dolar

- Marvin Hita

- Jake Carmody

- Kye Willmott

- Peter Allan Green

- Sam Kesur

- Justin McKay

- Rebecca Louise Wiseman

- Daniel Ryan

- Rayden Kennedy

- Heath Joseph Bennett

- Dianne Marie Bassford

- Luke Matthew Robilliard

- Donna Louise Oxborough

- Lindsay Bruce Charles