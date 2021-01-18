IN COURT: 72 people facing court today
EACH day several people appear in Coffs Harbour courts on a range of different charges.
Here is a list of everyone who is appearing in court today, January 18.
AARON PHILLIP JACKSON-HOPE
ABDULLAH ABDULLAH (Licence appeal)
ALEXANDER STOJILJKOVIC
BAILEY SOFTLEY (Licence appeal)
BRADLEY JOHNSON
BRENDAN RAINBOW
BRIANNA LEE TIMMS
BROOKE HILLCLIFF
BYRON DEAN LYNWOOD
CALEB ASTILL
CANDICE LEE HOGAN
CHARANJIT KAUR ATWAL
COOPER MITCHELL JOHN SPENCER
CORY JAY PEAKE
DAVID JOHN MITCHELL
DAVID JOHN TOWNSEND
DAVID MARTIN ROSS
DEAN STEELE
ENTERPRISES AUSTRALIA NELSON
EVELYN CAROLANNE MAHER
GEORGE KIMILJAT SIDHU
GREGORY LOUIS ADAM
GUM JOSEPH MAYAK
HARRY SMALL
JACK MYERS
JAMES WALSH
JASMIN KNIGHTON
JASMINE ALSTON
JASON GAUDRON
JASON MARK BACHELOR MULLEY
JASON MARK MULLEY
JEREMY LEE PITT
JONATHAN COURT
JORDON WILSON
JUSTINE CARROLL
KAI NOONAN
KRISTIE LEA MURPHY
LEANNE MAREE MOORE
LEORAY LOUIS EARL LYNWOOD
LIAM STEWART
LINDA MAREE LARSEN
LISA ANN BARLOW
LUKE ALEXANDER MCKENZIE
MARNIE DONNELLY
MARTIN TROY TIBBETT
MARTIN WILLIAM VAN BOKHOVEN
MATHEW CHARLES BAXTER
MICHAEL ORCHARD
MICHAEL WILLIAM CUNNINGHAM
NICHOLAS JOHN RYAN
OBI-SHAE KERR
PAUL JOHN SHERWOOD
RACHELLE DUNN
RAYNE CHARLES SHIPMAN
RHULE JAMES DODDS
RICHARD DUNN
RICHARD KAYE
RICKY MELIA
ROBERT JOEL JOHNSON
ROBERT JOHN ELLINGHAM
ROMIKA MILLER
STEPHEN EDWARD TURNER
SUZANNE MAREE KAPPER
TARHESHA DANIELLE LANEYRIE
THOMAS ROY GARRETT
TIMOTHY WILLIAM ELLIS
TONY BRUCE MITCHELL
TROY JOHN MASON
TROY WALKER
TYLER KENNEDY
ZACHARIAH MILES
ZAK HOLDSWORTH
Information sourced from the publicly accessible documents.
These individuals listed are presumed innocent until proven guilty.