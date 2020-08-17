IN COURT: 71 people facing court today
EACH day several people appear in Coffs Harbour courts on a range of different charges.
Here is a list of everyone who is appearing in court today, November 4.
AARON ROY THOMAS
ANDREW HOPKINS
ANNABELLE SIMON
ANTHONY JAMES SCATTERGOOD
ASHLEIGH MAREE DEVITT
BAIRI BIN GUNAHAI
BENJAMIN TAYLOR
CAMDEN ALBERT AYTON
CEEJAY KEITH STRATHAN
CHRISTOPHER ALAN WILLS
CHRISTOPHER EDWARD MILLGATE
CLIVE FREDERICK MINSHULL
COREY JAKE WALSH
COREY MICHAEL WILLIAMS
CRAIG ANDREW GANT
DAMIAN DOUGLAS MERCY
DANIEL JAMES RICHARDSON
DARREN JOHN HARRISON
DAVID GLENN HORSWELL
FREDICK GEORGE FERGUSON
GREGORY LOUIS ADAM
HAYDEN JOHN BISHOP BARWICK
IVAN LESLEY ALAN THOMAS
JAIKIE HINDMAN
JAMES ANTHONY WALSH
JAMES LESLIE COLIN CANHAM
JAMIE REED NAISBY
JAMIE SPROGIS
JANELLE LOUISE SINCLAIR
JARROD HOSKINS-MCINALLY
JASON BRADLEY FLETCHER
JASON MATHEW HOE
JODIE MAREE BRAZEL
JOEL BRACHER
JOEL MAPLE
JOHN HENRY HALLGATH
JORDAN DANIEL SCHMIDT
JUSTIN DOUGLAS WILSON
KENNETH GEOFFREY VINCENT
KULDIP SINGH
KYLA WHITTON
KYLE GARDNER
LEWIS PERRETT
LISA-MAREE MAHONEY
MATTHEW PETER ZANONI
MICHAEL ANTHONY JARRETT
MICHAEL HEWITT
MICHAEL JOHN CAROLL
MURIEL HARRIS
NARELLE ELSIE MALLETT
NATHAN CHEAL
OLIVER DWYER
PAUL MICHAEL MURRAY
RANDALL BRIDGMAN
ROBERT JOHN GOSLING
SARAH CATHERINE VINES
SHAYLA HILLS (Licence appeal)
SHENNAE MAREE HEYWOOD
SIERRA MATTHIESEN
STAFFORD CHRISTIAN BLAIR
STELLA MELINDA LILLIAM ROBERTS
STUART SIDNEY RIDGEWAY
THOMAS ROY GARRETT
TOBY SHEPARD
TRACY LEONA JAMES
TYZEN KEEL
VINCENT IOMMAZZO
WARATAH HIGHFIELD
WARREN ROY ANDERSON
ZAC CURRIE
ZACHARIAH MILES
Information sourced from the publicly accessible documents.
These individuals listed are presumed innocent until proven guilty.