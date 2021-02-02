IN COURT: 70 people facing court today
EACH day several people appear in Coffs Harbour courts on a range of different charges.
Here is a list of everyone who is appearing in court today, February 2.
ANDREW ROBERT FULLER
ANMOLDEEP SINGH
ANNIE LLOYD
ANTHONY FERDINAND GALLEGO
BRENDON IAN BYRNES
CAPTAIN JOHN GIDEON FAIRHALL
CARLOS ALI BERNARD
CHEYNE ROBERT ROGAN
COLIN DALE SIMPSON
COREY LEWIS SAGGUS
DAMIEN JOHN SHIPMAN
DANIEL CORNALE
DANIEL SEBES
DARYL JAMES SISSON
DAVID PAUL STUART
DOMENICO IULIANO
EDWARD JAMES HICKS
EFSTATHIA VOURIS
ELISHA MERRELL HUTCHINGS
EMAR FORAN
EMMA JANELLE SPARGO
FELICITY EMMA LEONARD
GEOFFREY MICHAEL CAVANAGH
GUY F SHIPMAN
IAN MICHAEL GROSVENOR
JEREMY SCOTT TRIMNELL-RITCHARD
JOSIE VANESSA HIRST
KEARNA LEE BROWN
KENNETH PATRICK BERNARD
KIM MARIE WHITE
KODI WHITTAKER
LAHNA HURLEY
MARCUS KELLY
MARK HAROLD THOMSON
MARNIE TATE
MAX JULIAN FROELICH
MELISA SEMA BOYSEN
MICHAEL JOHN CONLON
MITCHELL STUART GRAY
NATHANIEL SCHILTER
NOLEEN BARBARA GIBSON
PAUL MCLACHLAN
RAHANNEE DUNGAY
RIGBY WILLIAM MCKAY
RODERICK LIONEL STADHAMS
SCOTT JOHN ROSENBERG
SIMON GARY SHIPMAN
SONNY JUSTIN MESSNER
STEPHEN ANTHONY BEEDELL
STEPHEN EDWARD TURNER
THOMAS PATRICK MCINTYRE
TIMOTHY JAMES HAY
WALID AQUEL
WILLIAM ALEXANDER WOODHAM
WINAND KRAWINKEL
ALEXANDRIA MENZIES v Transport for NSW
ANDREW BARRY-HAYWARD v Transport for NSW
BARBARA ELAINE (Licence Appeal)
BRANDT LEE v Transport for NSW
CARLIN O‘HEANEY (Licence Appeal)
DARRYL CORDELL LOCKWOOD v Transport for NSW
GRACE RICHARDSON v Transport for NSW
JOHN EDMUNDS v Transport for NSW
KRISTIAN GRAY (Licence Appeal)
NICHOLAS CHARLES CAMPBELL (Licence Appeal)
NICOLE MOONEY V Transport for NSW
SAMUEL KELLY v Transport for NSW
SIMRAN MCGUIRE v Transport for NSW
THI THU TRANG HUYNH v Transport for NSW
WILLIAM BAMFORD v Transport for NSW
Information sourced from the publicly accessible documents.
These individuals listed are presumed innocent until proven guilty.