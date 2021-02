IN COURT: 70 people facing court today

EACH day several people appear in Coffs Harbour courts on a range of different charges.

Here is a list of everyone who is appearing in court today, February 2.

ANDREW ROBERT FULLER

ANMOLDEEP SINGH

ANNIE LLOYD

ANTHONY FERDINAND GALLEGO

BRENDON IAN BYRNES

CAPTAIN JOHN GIDEON FAIRHALL

CARLOS ALI BERNARD

CHEYNE ROBERT ROGAN

COLIN DALE SIMPSON

COREY LEWIS SAGGUS

DAMIEN JOHN SHIPMAN

DANIEL CORNALE

DANIEL SEBES

DARYL JAMES SISSON

DAVID PAUL STUART

DOMENICO IULIANO

EDWARD JAMES HICKS

EFSTATHIA VOURIS

ELISHA MERRELL HUTCHINGS

EMAR FORAN

EMMA JANELLE SPARGO

FELICITY EMMA LEONARD

GEOFFREY MICHAEL CAVANAGH

GUY F SHIPMAN

IAN MICHAEL GROSVENOR

JEREMY SCOTT TRIMNELL-RITCHARD

JOSIE VANESSA HIRST

KEARNA LEE BROWN

KENNETH PATRICK BERNARD

KIM MARIE WHITE

KODI WHITTAKER

LAHNA HURLEY

MARCUS KELLY

MARK HAROLD THOMSON

MARNIE TATE

MAX JULIAN FROELICH

MELISA SEMA BOYSEN

MICHAEL JOHN CONLON

MITCHELL STUART GRAY

NATHANIEL SCHILTER

NOLEEN BARBARA GIBSON

PAUL MCLACHLAN

RAHANNEE DUNGAY

RIGBY WILLIAM MCKAY

RODERICK LIONEL STADHAMS

SCOTT JOHN ROSENBERG

SIMON GARY SHIPMAN

SONNY JUSTIN MESSNER

STEPHEN ANTHONY BEEDELL

STEPHEN EDWARD TURNER

THOMAS PATRICK MCINTYRE

TIMOTHY JAMES HAY

WALID AQUEL

WILLIAM ALEXANDER WOODHAM

WINAND KRAWINKEL

ALEXANDRIA MENZIES v Transport for NSW

ANDREW BARRY-HAYWARD v Transport for NSW

BARBARA ELAINE (Licence Appeal)

BRANDT LEE v Transport for NSW

CARLIN O‘HEANEY (Licence Appeal)

DARRYL CORDELL LOCKWOOD v Transport for NSW

GRACE RICHARDSON v Transport for NSW

JOHN EDMUNDS v Transport for NSW

KRISTIAN GRAY (Licence Appeal)

NICHOLAS CHARLES CAMPBELL (Licence Appeal)

NICOLE MOONEY V Transport for NSW

SAMUEL KELLY v Transport for NSW

SIMRAN MCGUIRE v Transport for NSW

THI THU TRANG HUYNH v Transport for NSW

WILLIAM BAMFORD v Transport for NSW

Information sourced from the publicly accessible documents.

These individuals listed are presumed innocent until proven guilty.