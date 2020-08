IN COURT: 69 people facing court today

Gavel, scales of justice and law books

EACH day several people appear in Coffs Harbour courts on a range of different charges.

Here is a list of everyone who is appearing in court today, August 31.

ADAM SCOTT LANDRIGAN

ALEX MICHAEL ALLEN

ALLAN GREGORY WATKINS

ANDREW CHARLES MARKS

ANDREW SPENCER BELL

ASHLEY JOHN BARRETT

BEAU VANSWOL

BEN WILLIAM DAVIS

BENJAMIN DOHERTY

BENJAMIN TAYLOR

BERNICE MARIE LAURIE

BRADLEY JOHN SMITH

BYRON DEAN LYNWOOD

CALLUM BRUCE URQUHART

CARLA JANE BLACKMORE

CATHY-LEE PALM

CHADI EL AREIJI

CHRISTOPHER EDWARD MILLGATE

CHRISTOPHER MICHAEL REINHARD

CHRISTOPHER TALAKAI

DANIEL LUKE OBRIEN

ELISE THYME MUIR

ELIZABETH ANN SMITH

FERGUS MCNEILL

FLOYD DENIS STEPHENS

HARDEEP SINGH

IVANA ROSE FROGLEY

JAMES ANTHONY WILLIAM HUGHES

JAMES VOSMAER

JASON LEE WINSHIP

JAY GRIFFITHS

JOHN HENRY HALLGATH

JORDON PAUL GRAHAM

JOSHUA SHANE SMITH

JUMA MAYEN DONGRIN

KAI DAVIS

KATHERINE CLAIRE RYAN

KELLY MAREE EATHER

KYLE GARDNER

LACHLAN BRETTELL HOSKIN

LEWIS PERRETT

LINDSAY BRUCE CHARLES

LISA-MAREE MAHONEY

LUKE ANTHONY WILLIAMS

LUKE JAMES KENNEDY

MATHEW ROY WAIT

MATTHEW CHRISTOPHER SWANE

MICHAEL ANTHONY GRIFFITH

MICHAEL SHARP

MURIEL HARRIS

OLIVIAH SWAINSTON

PAUL ANDREW ARMSTRONG

PETA CHARNELL EDWARDS

PETER JAMES MACMILLAN

RANDALL BRIDGMAN

RENNEE LEA FOX

RHULE JAMES DODDS

RIKKI SIMON PRITCHARD

ROBERT LEE DILLON

ROBERT M LEWIS

STEVEN MICHAEL BEHMER

THOMAS ROBERT COGGINS

TIM MAI-LAN BUI KHAC

TIMOTHY DENNIS DELAND-CLEVELAND

ZAC FOKES

ZETA MAREE BOURKE

DAVID MORGAN (Licence appeal)

DOMINIC SLAVIERO (Licence appeal)

MATTHEW WAIT (Licence appeal)

Information sourced from the publicly accessible documents.

These individuals listed are presumed innocent until proven guilty.