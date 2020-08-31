IN COURT: 69 people facing court today
EACH day several people appear in Coffs Harbour courts on a range of different charges.
Here is a list of everyone who is appearing in court today, August 31.
ADAM SCOTT LANDRIGAN
ALEX MICHAEL ALLEN
ALLAN GREGORY WATKINS
ANDREW CHARLES MARKS
ANDREW SPENCER BELL
ASHLEY JOHN BARRETT
BEAU VANSWOL
BEN WILLIAM DAVIS
BENJAMIN DOHERTY
BENJAMIN TAYLOR
BERNICE MARIE LAURIE
BRADLEY JOHN SMITH
BYRON DEAN LYNWOOD
CALLUM BRUCE URQUHART
CARLA JANE BLACKMORE
CATHY-LEE PALM
CHADI EL AREIJI
CHRISTOPHER EDWARD MILLGATE
CHRISTOPHER MICHAEL REINHARD
CHRISTOPHER TALAKAI
DANIEL LUKE OBRIEN
ELISE THYME MUIR
ELIZABETH ANN SMITH
FERGUS MCNEILL
FLOYD DENIS STEPHENS
HARDEEP SINGH
IVANA ROSE FROGLEY
JAMES ANTHONY WILLIAM HUGHES
JAMES VOSMAER
JASON LEE WINSHIP
JAY GRIFFITHS
JOHN HENRY HALLGATH
JORDON PAUL GRAHAM
JOSHUA SHANE SMITH
JUMA MAYEN DONGRIN
KAI DAVIS
KATHERINE CLAIRE RYAN
KELLY MAREE EATHER
KYLE GARDNER
LACHLAN BRETTELL HOSKIN
LEWIS PERRETT
LINDSAY BRUCE CHARLES
LISA-MAREE MAHONEY
LUKE ANTHONY WILLIAMS
LUKE JAMES KENNEDY
MATHEW ROY WAIT
MATTHEW CHRISTOPHER SWANE
MICHAEL ANTHONY GRIFFITH
MICHAEL SHARP
MURIEL HARRIS
OLIVIAH SWAINSTON
PAUL ANDREW ARMSTRONG
PETA CHARNELL EDWARDS
PETER JAMES MACMILLAN
RANDALL BRIDGMAN
RENNEE LEA FOX
RHULE JAMES DODDS
RIKKI SIMON PRITCHARD
ROBERT LEE DILLON
ROBERT M LEWIS
STEVEN MICHAEL BEHMER
THOMAS ROBERT COGGINS
TIM MAI-LAN BUI KHAC
TIMOTHY DENNIS DELAND-CLEVELAND
ZAC FOKES
ZETA MAREE BOURKE
DAVID MORGAN (Licence appeal)
DOMINIC SLAVIERO (Licence appeal)
MATTHEW WAIT (Licence appeal)
Information sourced from the publicly accessible documents.
These individuals listed are presumed innocent until proven guilty.