IN COURT: 69 people facing court today

Gavel, scales of justice and law books

EACH day several people appear in Coffs Harbour courts on a range of different charges.

Here is a list of everyone who is appearing in court today, July 20.

AARON TY COLLINS COLLINS

ADAM NATHAN LESLIE MORRIS

ALAN WILLIAM DUNSTAN

ANDREW PETER ENSLOW-BREITENBACH

ANDREW SPENCER BELL

ANGUS JAMES SMITH

BELINDA TOWERTON

BENJARA DONOVAN

BERNICE MARIE LAURIE

BRAD MITCHELL

BRIAN LEE DAVITT

BRONWYN BUCHANAN

CAROLYN ROSE MCKECHNIE

CHERIE COOK

CHRISTOPHER LEIGH RILEY

DANIEL IAN GLENCROSS

DANIEL JAMES RICHARDSON

DARREN JOHN WARD

DARREN SCOTT SMITH

ENTERPRISES AUSTRALIA NELSON

FREDICK GEORGE FERGUSON

GARY RAYMOND IVES

GAVIN BRANDON DONOVAN

GREGORY JOHN OBORN

HARUN KARADUMAN

JAMES ANDREW HODGES-HOLLAND

JASON DAVENDRA KRISHNAN

JEFFREY HERMAN

JEREMY LEE PITT

JEROME TYRONE CONNORS

JESSICA LEE HILTON

JOHN CAIN DARCY

JOHN PATRICK MACINTOSH

JOHN WALLACE YUKE

JOSEPH JOHN CUDMORE

JULIE ANN WHITTON

JUSTINE CARROLL

KIARA ALICE WILSON

KURTIS EDAN CRUMPTON

KYLE STRAUSS

KYLIE ANNE ANDREWS

LEYLAND DOUGLAS ROBERTS

LIAM STEWART

LINDSAY BRUCE CHARLES

LISA ANN GIBSON

LUCIA MARIA ALFORD

LUCKY ANN ANTHONY

LUKE JAKOB BRAUNE

LUKE JAMES KENNEDY

LUKE JOHN FLETCHER

MATHEW JAMES WEST

MICHAEL ANTHONY JUNG

MICHAEL JOHN TYLER

NATHAN CHEAL

PAUL MICHAEL MURRAY

PETER JAMES MACMILLAN

PETER JOHN BURGESS

PORO HIWI SMITH

RICHARD KAYE

RICKY JOHN NELSON

RICKY MELIA

SHARNA ROCHFORD

STEPHANIE MARY NELLESTEIN

SUSAN LEE RAYMOND

TAREK SELIM

TODD PULFORD

VICKY EILEEN LOGAN

VINCENT IOMMAZZO

WAYNE JOHN BROWN

Information sourced from the publicly accessible documents.

These individuals listed are presumed innocent until proven guilty.