IN COURT: 69 people facing court today
EACH day several people appear in Coffs Harbour courts on a range of different charges.
Here is a list of everyone who is appearing in court today, July 20.
AARON TY COLLINS COLLINS
ADAM NATHAN LESLIE MORRIS
ALAN WILLIAM DUNSTAN
ANDREW PETER ENSLOW-BREITENBACH
ANDREW SPENCER BELL
ANGUS JAMES SMITH
BELINDA TOWERTON
BENJARA DONOVAN
BERNICE MARIE LAURIE
BRAD MITCHELL
BRIAN LEE DAVITT
BRONWYN BUCHANAN
CAROLYN ROSE MCKECHNIE
CHERIE COOK
CHRISTOPHER LEIGH RILEY
DANIEL IAN GLENCROSS
DANIEL JAMES RICHARDSON
DARREN JOHN WARD
DARREN SCOTT SMITH
ENTERPRISES AUSTRALIA NELSON
FREDICK GEORGE FERGUSON
GARY RAYMOND IVES
GAVIN BRANDON DONOVAN
GREGORY JOHN OBORN
HARUN KARADUMAN
JAMES ANDREW HODGES-HOLLAND
JASON DAVENDRA KRISHNAN
JEFFREY HERMAN
JEREMY LEE PITT
JEROME TYRONE CONNORS
JESSICA LEE HILTON
JOHN CAIN DARCY
JOHN PATRICK MACINTOSH
JOHN WALLACE YUKE
JOSEPH JOHN CUDMORE
JULIE ANN WHITTON
JUSTINE CARROLL
KIARA ALICE WILSON
KURTIS EDAN CRUMPTON
KYLE STRAUSS
KYLIE ANNE ANDREWS
LEYLAND DOUGLAS ROBERTS
LIAM STEWART
LINDSAY BRUCE CHARLES
LISA ANN GIBSON
LUCIA MARIA ALFORD
LUCKY ANN ANTHONY
LUKE JAKOB BRAUNE
LUKE JAMES KENNEDY
LUKE JOHN FLETCHER
MATHEW JAMES WEST
MICHAEL ANTHONY JUNG
MICHAEL JOHN TYLER
NATHAN CHEAL
PAUL MICHAEL MURRAY
PETER JAMES MACMILLAN
PETER JOHN BURGESS
PORO HIWI SMITH
RICHARD KAYE
RICKY JOHN NELSON
RICKY MELIA
SHARNA ROCHFORD
STEPHANIE MARY NELLESTEIN
SUSAN LEE RAYMOND
TAREK SELIM
TODD PULFORD
VICKY EILEEN LOGAN
VINCENT IOMMAZZO
WAYNE JOHN BROWN
Information sourced from the publicly accessible documents.
These individuals listed are presumed innocent until proven guilty.