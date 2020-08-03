IN COURT: 67 people facing the magistrate today
EACH day several people appear in Coffs Harbour courts on a range of different charges.
Here is a list of everyone who is appearing in Coffs Harbour local court today, August 3
ALICIA ELAINE ROBERTS
ANALEISE MARIE-JANENE BAILEY
ANDREW SPENCER BELL
ANDREY SLINKO
BEAU MICHAEL JONES
BELINDA LOUISE FEE
BENJAMIN LEE CHAPMAN
BRADLEY JOHN SMITH
BRENDAN RAY HEMSWORTH
BRIAN JOUSOVEC
BRIAN LEE DAVITT
BRUCE RAYMOND COFFEY
CHRISTIEN MICHAEL PETER GRAY
CHRISTOPHER TALAKAI
COREY JAMES COTTON
DANE ANTHONY BURSAC-BUSSE
DARREN JOHN HARRISON
DARRYL PETER SMITH
DAVID MICHAEL DIACONO
EDWARD RICHARD RONALD SWAIN
EDWIN RAYMOND COOK
ERIC JOHN BURNS
EVE ILLIN
FRANCIS CALDWELL
GREGORY LOUIS ADAM
IVANA ROSE FROGLEY
JACKSON MILES
JACOB ASTILL
JASON KENNETH FERGUSON
JASON NEIL STANFORD
JODIE MAREE BRAZEL
JORDAN DANIEL SCHMIDT
JOSEPH JOHN CUDMORE
JOSHUA LEE HINES
KALEMB HART
KATIE MARIE WILLIAMS
KRYSTAL ANN COLLEY
KYLA WHITTON
LEE TAINUI THORNE
LINDSAY BRUCE CHARLES
LUKE HASSAN JEBARA
LUKE JOHN PAPAS
MATHEW GEOFFREY GLEESON
MATTHEW JOHN SELMES
MICHAEL JOHN CAROLL
MICHAEL WILLIAM SCULLY
MICHELLE CANDICE MILLER
NICOLE EDITH HEDLEY
RADMILA DUDUKOVIC
RANDALL BRIDGMAN
REBECCA LOUISE WISEMAN
REID JAFFER
RHULE JAMES DODDS
RYAN STEPHEN GUEST
RYAN WOOLLEY
SANDRA ATKINSON
SCOTT ALLAN BARCLAY
SHARON ANN CLIFFORD
STEPHEN JOHN HENSLEY
STEVEN JOHN EATHER
TATA JAMES MEAAROA
TE-RANGI REGLER
TIARA ROWSELL
TOBY SHEPARD
TUME NENIKO MAGADA
WILLIAM ADOLFO RIVERA TORREZ
ZACHARIAH MILES
Information sourced from publicly accessible documents.
These individuals listed are presumed innocent until proven guilty.