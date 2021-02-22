IN COURT: 67 people facing court today
EACH day several people appear in Coffs Harbour courts on a range of different charges.
Here is a list of everyone who is appearing in court today, February 22.
ADAM ROSS WALKER
ALAN JAMES BREEN
ANTHONY GALLAGHER
BENJAMIN MICHEAL KOOP
BRANDON COX
BRENTON PATRICK FLANDERS
BRETT PATRICK MARTIN
BRYCE HAZEL
CALEB ASTILL
CARL JOHN HILL
CHARLTON MAXWELL WILLIS
CHEYNE ROBERT ROGAN
COLE WILLIAM DUNCOMBE
COREY JAKE WALSH
CRAIG MICHAEL DEEGAN KENNEDY
DANIEL JAMES GLASHEEN
DANIEL JAMES MCNAMARA
DONNA ADAMS
DONNA MAREE CLIFFORD
DOULTON MCANALLY
EMILY ELIZABETH SAWTELL
GARTH POPPLE
GAVIN CHARLES MACK
GLENN EDWARD MITCHELL
HOLLY ANNE CZINKE
JAGVEER SINGH
JAMIE SPROGIS
JANE LOUISE DANCEY
JANOULA MAE WRIGHT
JASMIN KNIGHTON
JAY GRIFFITHS
JEREMY DAVID MCKAY
JOCELYN ANN DUNGAY
JONATHON BRADLEY EDGELL
KEVIN SMITH BALLANGARRI
MARK PUNYA BEALES
MATHEW TROY HOSKING
MATT PETER TAYLOR
MAXIMUS DANYEL WARWICK-FILLERY
MICHAEL ANTHONY THOMAS
MICHAEL DANIEL BRECKENRIDGE
MICHAEL DAVID DEVINE
NATHAN WILLIAMS
PETER ROBERT DRONSFIELD
PETER ROBERT SPENCER
PHILLIP JAMES BARLOW
REUBEN JOEL KIRKE
ROBERT AUGUST BOUSTAN
ROBERT BRUCE SMITH
ROBERT JOHN MCGREGOR
SAMUEL ROSS
SCOTT USSHER
SEAN JASON HEALEY
SHARMAINE ELIZABETH BANFIELD
SHILOH ZOE BULLOCK
SIRENE ACACIA BRANDIE
STEPHEN JAMES FOSTER
TALISSA KELLY
TAYSHA WATSON
TIMOTHY WAYNE KEYS
TINA MARIE VICKERY
TONY LEE DANZEY
VICKI LEE ANN LUCAN
WADE JONATHAN OFFORD
YAJIE FENG
NSW Police v Darren COLLESS
NSW Police v Tanya GARNER
Information sourced from the publicly accessible documents.
These individuals listed are presumed innocent until proven guilty.