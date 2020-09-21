IN COURT: 64 people facing court today
EACH day several people appear in Coffs Harbour courts on a range of different charges.
Here is a list of everyone who is appearing in court today, September 21.
AARON BRENT GIBSON
ADRIAN MALCOLM LEE HOSKINS
ANDREW SPENCER BELL
ANTHONY STUART AMOS
BAIRI BIN GUNAHAI
BEN WILLIAM DAVIS
BENJAMAN JOSEPH FOSTER
BENJAMIN LEE DONNEY
BILLY-JOE FRANS
BLAKE DALE
BRETT MULHALL
BRODIE DALZELL
BRYCE HAZEL
CAROLYN ROSE MCKECHNIE
CHRISTOPHER WAYNE STOKES
CLIVE FREDERICK MINSHULL
CORIE BARRIE MACKIE
COURTNEY IAN KOVAC
DAVID LLOYD
DEAN MICHAEL YATES
EARLE PHILIP TEIRNEY
EDWARD WILLIAMS
ELISE THYME MUIR
JACQUELINE STREEK
JADYN GLEN BURKITT
JAMES ANDREW MILLEDGE
JAMES GERARD HETHERTON
JAMIE PATRICK SPROGIS
JASON BRADLEY FLETCHER
JAY GRIFFITHS
JENNA LEE CADMAN
JEREMY PETER HARPER
JESI ROSE FINNIGAN
JODIE RILEY
JOEL MAPLE
JOEL WILLIAM BRACHER
JOHN CREIGHTON
JOHN PADLIE
JORDAN JAMES FRANCIS
JOSHUA SHANE SMITH
JUMA MAYEN DONGRIN
KAYLA LOUISE HARVEY
LARISSA DUMAS
LEON HUGHES DAVIES
LUKE ALEXANDER MCKENZIE
MICHELLE CANDICE MILLER
NATHAN CHEAL
PAUL CHISARI
RHIANNAN JADE DUNNING
ROBERT JAMES O’HARE
SAM KESUR
SAMANTHA ELISE RYDER
SCOTT JOHN DOYLE
SEON THERESA LEE
SILUS BOYES
SIMONE PETA MICHELL
STUART IAN MCGUINNESS
TAREK SELIM
TIMOTHY LEIGH FORAN
TRINA MICHELLE MACKNEY
WAYNE MARNOCH
CHRISTY WARD (LICENCE APPEAL)
KURT AMOS-SIMPSON (LICENCE APPEAL)
LETEISHA ST LEON (LICENCE APPEAL)
Information sourced from the publicly accessible documents.
These individuals listed are presumed innocent until proven guilty.