IN COURT: 64 people facing court today
EACH day several people appear in Coffs Harbour courts on a range of different charges.
Here is a list of everyone who is appearing in court today, August 10.
AARON ROY THOMAS
ADAM JAMES GARRETT
ANTHONY MICHAEL MARGERISON
BENJAMIN MARK MAYNARD
BREANA FREEMAN
BRENDON LUKE RAINBOW
BRENT MATHEW ANGUS
BRENT WAYNE DAVIS
BRETT DOUGLAS ROBERTS
CALEB ASTILL
CAMERON PAUL HAYNE
CAROLYN ROSE MCKECHNIE
CEEJAY KEITH STRATHAN
CHARANJIT KAUR ATWAL
CLEMSON CAMPBELL
COLE DUNCOMBE
COLIN DALE SIMPSON
DANIEL IAN GLENCROSS
DANIEL JAMES MCNAMARA
DANIEL PETER ASHENHURST
DEEGAN TRAVIS WARD
EDWARD JOHN MILLER
GRANT EDWARD HOFMAN
GREGORY JOHN OBORN
HARDEEP SINGH
HARMAN SINGH SOHI
IZAAC IVAN SHIPMAN
JANINE BOWIE
JAROD ALLEN HOLDSWORTH
JED DENYS
JEFFREY ROBERT PETERSON
JEREMY NICHOLLS
JOEL STEWARD
JOHN PADLIE
JOHN WITHERS
JUMA MAYEN DONGRIN
KANE LEE LUCAS JAMES
KAYLA LOUISE HARVEY
KAYNE DYLAN BUTTSWORTH
KIAH EBONY SOUTHAM
KODY IANUSI VAALELE
KYLIE DEE TALBOT
LEILA ANN COOK WINDSOR
LIANKA MARIE SHEPARD
MARK REEVES
MARLEY JON WELLER-MCCULLOCH
MATTHEW ROBERT STEVENS
MURRAY RODNEY HOWARD
PATISHA ANNE CAVANAGH-SMITH
PAULINE MCMAHON
REUBEN JAMES ROBINSON
SCOTT JOHN DOYLE
SEON THERESA LEE
SHANE RICHARD LODDING
SIDNEY JAMES SKINNER
TAREK SELIM
TAVIS CLEON ELLERY
THAN CHAWNG LIAN CHING
THOMAS MATHEW MORRIS
TROY JOHN SWOBODA
TYRA MULLINS
WADE ADAMS
WAYNE MARNOCH
ZAC KEVIN MAYNARD
Information sourced from the publicly accessible documents.
These individuals listed are presumed innocent until proven guilty.