IN COURT: 62 people facing court today
EACH day several people appear in Coffs Harbour courts on a range of different charges.
Here is a list of everyone who is appearing in court today, January 19.
ALLAN JOHN STRUHS
AMIE STEVENS
ANDREW DAVID HILTON
ANDREW JAMES BOLT
ANTHONY FERDINAND GALLEGO
ANTHONY JAMES HOGAN
BEN BUGDEN
BENJAMIN WISE
BRADLEY BENNIE
BRENTON JAMES BENNIE
CAPTAIN JOHN GIDEON FAIRHALL
CHRISTOPHER JOHN ADDICOAT
CLAIRE DEBORAH MARRIOTT
CRAIG ALLAN DENGATE
CRAIG RAYMOND BROWN
DAMIEN JOHN SHIPMAN
DANIEL AARON BEARDSLEY
DENNIS WALDEN
DYLAN JAMES CRAIG
GAVIN MATTHEW BRENNAN
JACK COWLING
JAMES SOMERS
JAMIE KITTO
JOHN EDWARD ELLIS
JORDAN JOHNSON
JUSHENG QUAH
JUSTIN GARETH GEORGE MORRIS
KADE ALEX PARTRIDGE
KALINA ALISTER EWINGS
KATRINA JOAN JARMAN
MARTIN JAMES RANDALL
MARTIN TROY TIBBETT
MATTHEW BRUCE STEWART
MICHAEL JOHN CAROLL
PETER ROBERT SPENCER
RAYMOND PETER CAIRE
SAMUEL J JNR CAMPBELL
SAMUEL LUKE BAKER
SARAH MAREE FARRAWELL
SHANE ANTHONY KEAN
TERRENCE EDWARD LAYBUTT
YONG LEK LEE
ZONG-YUAN ZHAO
BENJAMIN RICHARD CAMDEN (Licence Appeal)
DECLAN PHILP v Transport for NSW
Ewan MCINNES v Transport for NSW (Licence Appeal)
JACOB JEFFREY PETER WATT v Transport for NSW
JAKE LUFF v Transport for NSW
JAMES MACDONALD v Transport for NSW
JANINE IRIS BROWN v Transport for NSW
KAIDYN HOVERMAN v Transport for NSW (Licence Appeal)
KAYLA BRIDGES v Transport for NSW
KIM LOUISE PURCELL v Transport for NSW (Licence Appeal)
KY TAYLO Transport for NSW
MICHAEL DREWS v Transport for NSW
MOLLY MCKINNON v Transport for NSW
ROBERT HARRIS v Transport for NSW
SAMUEL MILLER
SIMRAN MCGUIRE v Transport for NSW
TAHLIA HAARHUIS v Transport for NSW
TANNEN FRASER v Transport for NSW
TRENT WITHERS v Transport for NSW
WILLIAM BAMFORD v Transport for NSW
Information sourced from the publicly accessible documents.
These individuals listed are presumed innocent until proven guilty.