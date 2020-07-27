IN COURT: 62 people facing court today
EACH day several people appear in Coffs Harbour courts on a range of different charges.
Here is a list of everyone who is appearing in court today, July 27.
AARON JOHN OLIVE
ALICIA MACAS
ANDREW SPENCER BELL
ANTHONY STEWART GAUNT
ASHLEY JAMES MANSFIELD
ASHLEY MANSFIELD
BEN JASON FOGARTY
BENJARA DONOVAN
BLAKE FERGUSON
BORNIA SELMI
BRADLEY JOHNSON
BRENDAN LAVIS
BRENDAN LEACH
BRODIE DAVID POU
BRYCE ANDREW KAPEA
CARLA BLACKMORE
CATHRIN ANNE FRANCO
CHRISTOPHER EDWARD MILLGATE
CHRISTOPHER PAUL SNAPE
COLIN JOHN BARTLETT
DEEGAN TRAVIS WARD
DOUGLAS HENRY ERDELJAC
EMMA NICOLE FORRESTER
HAMISH VICTOR BUCHANAN-ROUSTAN
JAMIE SPROGIS
JEFFREY JAMES BYRNES
JEREMY HERBET ARMSTRONG
JETHRO JAMES HILLS
JOHN WALLACE YUKE
JORDAN DANIEL SCHMIDT
KACEY ANNE LEACH
KANE JAMES
KANE LEE LUCAS JAMES
KYLIE DEE TALBOT
KYLIE WOODWELL
LUKE DANIEL ATKINS
LUKE JAKOB BRAUNE
MARK REEVES
MARNIE DONNELLY
MARVIN HITA
MASIKA JEANNINE KAMBERE
MATHEW JAMES WEST
MATTHEW DAVID PRIVATO
MITCHELL GALVIN
MITCHELL PAUL MILLER
NATHAN BEAU DYSON
NATHANAEL LINDSEY LUKEY
NICOLE GILLSON
PAUL NORMAN TORRENS
PETER JAMES COLE
PETER MAXWELL STADHAMS
PHILIP PORTER
PORO HIWI SMITH
RICK-LEE SKINNER
RORY JARRAD WICKS
SCOTT ANTHONY EDWARDS
SETH KEITH WILLS
SHANE RICHARD LODDING
SHARON PERNELL
SIDNEY JAMES HOSKINS
STEPHEN EDWARD TURNER
STEPHEN GREGORY PLACE
Information sourced from the publicly accessible documents.
These individuals listed are presumed innocent until proven guilty.