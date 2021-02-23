IN COURT: 61 people facing court today
EACH day several people appear in Coffs Harbour courts on a range of different charges.
Here is a list of everyone who is appearing in court today, February 23.
ANTHONY GALLEGO
ANTHONY JOHN ROBERTS
ANTHONY RICHMOND FALCONER
BRETT DANIEL MISIEPO
BROOKE HILLCLIFF
CARL WILLIAM LAURIE
CECILA GAI RIGBY
CHRISTOPHER JOHN EDWARD ANDREWS
CODY WALKER
CRAIG ANTHONY WELSH
DALE REGINALD EVANS
DANIEL ASHENHURST
DANIEL HARRIS
DANIEL JAMES RICHARDSON
DANIEL LAWERENCE RILEY
DANIEL LESLIE HARRIS
DANIEL RILEY
DANNY JAMES AVEYARD
DAVID JAMES HILLS
DAWINDER SINGH
DEAN PAUL LANE
DEBRA JANE BUDDEN
DION JOHN MARR
EDWARD WILLIAMS
GLENN FAHEY
JACINTA ROSE MCMULLEN
JACOB FAHEY
JAMES LAWRENCE RANNY
JAMES VOSMAER
JASON JAMES CASSIDY
JASON LESLIE LOUIS
JEREMIAH JOHNSTON
JORDAN CONNOLLY
KAMODIE WILLIAMS
KARINA JEAN ALFERINK
KEYSHA MARLEY ELLIS
LEVI MCDONALD
MARCUS MARTIN
MARCUS WILLIAM ABBOTT
MARK MATHEW REEVES
MATTHEW LUKE KEATON
MELISSA AVEYARD
NATHAN LUKE BRUEST
ORION WILTON
PETER JAMES MACMILLAN
PETER MARYVALE
REBECCA WARMAN
REX JO CLARKE
ROBERT BRUCE SMITH
ROBERT MICHAEL CHAMBERS
RODNEY JAMES PRESTON
RONALD MATTHEW FULLER
SILUS BOYES
SOMJIT ASSELMAN
SOREN ALEX LYNRAVN
TEMPLE HARLEY DEAN-JOHNS
TOBY JOHN MCCOSKER
TV
TYRONE PETTIT
YOM MAYAK
Jodi WADWELL v TBD
Information sourced from the publicly accessible documents.
These individuals listed are presumed innocent until proven guilty.