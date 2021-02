IN COURT: 61 people facing court today

EACH day several people appear in Coffs Harbour courts on a range of different charges.

Here is a list of everyone who is appearing in court today, February 23.

ANTHONY GALLEGO

ANTHONY JOHN ROBERTS

ANTHONY RICHMOND FALCONER

BRETT DANIEL MISIEPO

BROOKE HILLCLIFF

CARL WILLIAM LAURIE

CECILA GAI RIGBY

CHRISTOPHER JOHN EDWARD ANDREWS

CODY WALKER

CRAIG ANTHONY WELSH

DALE REGINALD EVANS

DANIEL ASHENHURST

DANIEL HARRIS

DANIEL JAMES RICHARDSON

DANIEL LAWERENCE RILEY

DANIEL LESLIE HARRIS

DANIEL RILEY

DANNY JAMES AVEYARD

DAVID JAMES HILLS

DAWINDER SINGH

DEAN PAUL LANE

DEBRA JANE BUDDEN

DION JOHN MARR

EDWARD WILLIAMS

GLENN FAHEY

JACINTA ROSE MCMULLEN

JACOB FAHEY

JAMES LAWRENCE RANNY

JAMES VOSMAER

JASON JAMES CASSIDY

JASON LESLIE LOUIS

JEREMIAH JOHNSTON

JORDAN CONNOLLY

KAMODIE WILLIAMS

KARINA JEAN ALFERINK

KEYSHA MARLEY ELLIS

LEVI MCDONALD

MARCUS MARTIN

MARCUS WILLIAM ABBOTT

MARK MATHEW REEVES

MATTHEW LUKE KEATON

MELISSA AVEYARD

NATHAN LUKE BRUEST

ORION WILTON

PETER JAMES MACMILLAN

PETER MARYVALE

REBECCA WARMAN

REX JO CLARKE

ROBERT BRUCE SMITH

ROBERT MICHAEL CHAMBERS

RODNEY JAMES PRESTON

RONALD MATTHEW FULLER

SILUS BOYES

SOMJIT ASSELMAN

SOREN ALEX LYNRAVN

TEMPLE HARLEY DEAN-JOHNS

TOBY JOHN MCCOSKER

TV

TYRONE PETTIT

YOM MAYAK

Jodi WADWELL v TBD

Information sourced from the publicly accessible documents.

These individuals listed are presumed innocent until proven guilty.