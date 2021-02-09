IN COURT: 61 people facing court today
EACH day several people appear in Coffs Harbour courts on a range of different charges.
Here is a list of everyone who is appearing in court today, February 9.
ALEX FITZGERALD
AMAKOU MAKUER
AMIE STEVENS
ANTHONY GALLEGO
ANTHONY NEIL RICHARDS
APRIL ANNE HARRIS
BAILEY REECE GRAY
BRODIE DAVID POU
CHRISTOPHER LEE KELSO
CHRISTOPHER MARK REDMAN
CORIE BARRIE MACKIE
CRAIG ANTHONY WELSH
DANNY JAMES AVEYARD
DARREN GLENN BROCKLEHURST
DEAN PAUL LANE
DINO FRANCO PAULUZZI
DYLAN CRAIG
EDWARD WILLIAMS
ERIC JAMES FUNNELL
FERGUS MCNEILL
FERGUS MCNEILL
GLENN FAHEY
GREG JOHN RIVERS
HAYDEN CARL SKINNER
IAN BARRY TOWNEY
JACOB FAHEY
JACQUELINE STREEK
JASON JAMES CASSIDY
JEFFREY DODDS
JEFFREY ROBERT PETERSON
JOHN CAIN DARCY
JULIUS CHOWDHURY
KAINE SCRIMSHAW
KANISHA COOPER
KEVIN FRANKLYN GAYLE
KEVIN PITT
KEVIN SMITH BALLANGARRI
KIRK WALSH
KYLIE ROLLANS
LARRY PUCCI
LUKE ALEXANDER MCKENZIE
MARLEY KELLY
MARY BRIMBLE
MATTHEW LUKE KEATON
MELISSA AVEYARD
NATHAN BEAU DYSON
OLIVIAH SWAINSTON
RAYMOND JUNIOR WEST
REBECCA WARMAN
REX JO CLARKE
RICHARD CAREY
RICHARD ROY KELLY
ROBERT BRUCE SMITH
ROSS CULVERWELL
SHENNAE MAREE HEYWOOD
SILUS BOYES
SOREN ALEX LYNRAVN
TEMPLE HARLEY DEAN-JOHNS
TIARA WHITNEY VENIER
TYLER WAKE
DECLAN PHILP v Transport for NSW
Information sourced from the publicly accessible documents.
These individuals listed are presumed innocent until proven guilty.