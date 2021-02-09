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Photo Leigh Jensen / Coffs Coast Advocate
Photo Leigh Jensen / Coffs Coast Advocate
News

IN COURT: 61 people facing court today

TIM JARRETT
, tim.jarrett@news.com.au
9th Feb 2021 9:30 AM
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EACH day several people appear in Coffs Harbour courts on a range of different charges.

Here is a list of everyone who is appearing in court today, February 9.

ALEX FITZGERALD

AMAKOU MAKUER

AMIE STEVENS

ANTHONY GALLEGO

ANTHONY NEIL RICHARDS

APRIL ANNE HARRIS

BAILEY REECE GRAY

BRODIE DAVID POU

CHRISTOPHER LEE KELSO

CHRISTOPHER MARK REDMAN

CORIE BARRIE MACKIE

CRAIG ANTHONY WELSH

DANNY JAMES AVEYARD

DARREN GLENN BROCKLEHURST

DEAN PAUL LANE

DINO FRANCO PAULUZZI

DYLAN CRAIG

EDWARD WILLIAMS

ERIC JAMES FUNNELL

FERGUS MCNEILL

FERGUS MCNEILL

GLENN FAHEY

GREG JOHN RIVERS

HAYDEN CARL SKINNER

IAN BARRY TOWNEY

JACOB FAHEY

JACQUELINE STREEK

JASON JAMES CASSIDY

JEFFREY DODDS

JEFFREY ROBERT PETERSON

JOHN CAIN DARCY

JULIUS CHOWDHURY

KAINE SCRIMSHAW

KANISHA COOPER

KEVIN FRANKLYN GAYLE

KEVIN PITT

KEVIN SMITH BALLANGARRI

KIRK WALSH

KYLIE ROLLANS

LARRY PUCCI

LUKE ALEXANDER MCKENZIE

MARLEY KELLY

MARY BRIMBLE

MATTHEW LUKE KEATON

MELISSA AVEYARD

NATHAN BEAU DYSON

OLIVIAH SWAINSTON

RAYMOND JUNIOR WEST

REBECCA WARMAN

REX JO CLARKE

RICHARD CAREY

RICHARD ROY KELLY

ROBERT BRUCE SMITH

ROSS CULVERWELL

SHENNAE MAREE HEYWOOD

SILUS BOYES

SOREN ALEX LYNRAVN

TEMPLE HARLEY DEAN-JOHNS

TIARA WHITNEY VENIER

TYLER WAKE

DECLAN PHILP v Transport for NSW

Information sourced from the publicly accessible documents.

These individuals listed are presumed innocent until proven guilty.

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Coffs Coast Advocate

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