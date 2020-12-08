IN COURT: 58 people facing court today
EACH day several people appear in Coffs Harbour courts on a range of different charges.
Here is a list of everyone who is appearing in court today, December 8.
ALICIA ELAINE ROBERTS
AMIE STEVENS
BEN BUGDEN
BEN KEATON
BEN WISE
BRENDAN JAMES MCPHERSON
CHAISE PERRY
CHEYNE ROBERT ROGAN
CLAUDIA ROSE BAFF
CURTLEY KELLY
DAMIEN MICHAEL FITZROY
DAVID ADAM MILLER
DAVID JAMES HILLS
DAVID MCLEAN
DUKE ALEXANDER HARRISON CRUICKSHANK
DYLAN LEE RICHTER
GABE WILLIAM FORREST
GARTH POPPLE
GARY FRANKEL
GEORGE KIMILJAT SIDHU
HAYLEY BRITTLIFF
HAYLEY PETA BRITTLIFF
JACK DAVID TOMPKINS
JAMES SOMERS
JASMINE LEE LITTLER
JASON KENNETH FERGUSON
JEREMY PETER HARPER
JOHN MARK EVERETT
JOSHUA ADAM CHIVERS
KELLY MAY CLARKE
KIM MARIE WHITE
LINDSAY BROTHERS MANAGEMENT PTY LTD
LINDSAY TRANSPORT PTY LTD
LUKE ALEXANDER MCKENZIE
MARCUS KELLY
MATTHEW SCOTT DRIVER
MELINDA LYNWOOD
MICHAEL JOHN CAROLL
MICHAEL PERKINS
MISTY LEE ROBERTS
MITCHELL BROWN
PAUL STEPHENSON
PETER JOHN WOOD
RICHARD THOMAS CAREY
SAM CUNNINGHAM
SHAKUR RICHARD OAKE
STEPHEN ANTHONY BEEDELL
STEWART TOSH
SVENN ANTHONY HOLLEY
TERRY TANKS
TINA LOUISE GOODWIN
VINCENT IOMMAZZO
WARREN ROY ANDERSON
WILLIAM WEST
ZACH JOSHUA FOWLER
ZAK DAVIS
ZENZI LOUISE RUTTER-GRACE
ZOE WATTS
Information sourced from the publicly accessible documents.
These individuals listed are presumed innocent until proven guilty.