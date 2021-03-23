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Crime

IN COURT: 56 people facing court today

TIM JARRETT
23rd Mar 2021 8:25 AM
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EACH day several people appear in Coffs Harbour courts on a range of different charges.

Here is a list of everyone who is appearing in court today, March 23.

ALBERT WAGNER

ALEX STEWART WILSON

ANGAS CAMPBELL

ANTHONY JOHN ROBERTS

APRIL ANNE HARRIS

BEN KEATON

BOLIVAR ANTONIO RODRIGUEZ-SALDANA

BROOKE HILLCLIFF

CARL WILLIAM LAURIE

CECILA GAI RIGBY

CHRISTOPHER JOHN EDWARD ANDREWS

CHRISTOPHER PHILLIP SCOBIE

CODY WALKER

CORIE BARRIE MACKIE

COURTNEY IAN KOVAC

DAMION JOHN BOFINGER

DANIEL ASHENHURST

DANIEL CORNALE

DARCY FORREST

DAVID ARTHUR RIXON

DAVID JOHN POVERELLO

DAWINDER SINGH

DION JOHN MARR

EMILY JADE WALLACE

ERIC JAMES FUNNELL

JACOB KINGSHOTT

JACQUELINE STREEK

JEFFREY ROBERT PETERSON

JOHN CREIGHTON

JOHN SEAN JEFFS

JORDAN CONNOLLY

JOSH WILLIAM RICKETTS

JOSHUA DARMANIN

JULIUS CHOWDHURY

KAMODIE WILLIAMS

KENNETH JONES

KHALE ROSS

KRISTINA HOOD

KURT BERNARD COLE

LARRY PUCCI

LUKE ALEXANDER MCKENZIE

MARCUS MARTIN

MARY BRIMBLE

NATHAN BEAU DYSON

NEVILLE JOHN WILLIAM STEWART

PAUL GRAHAM HOSCHKE

PETER MARYVALE

REBECCA MAY GIBSON

RHYS HILTON HARDMAN

ROBERT CRAMP

RODNEY JAMES PRESTON

SHENNAE MAREE HEYWOOD

THOMAS HARBER

Tracey GORTON

YOLANDA HERRING

ZLATKO MAR

Information sourced from the publicly accessible documents.

These individuals listed are presumed innocent until proven guilty.

Originally published as IN COURT: 56 people facing court today

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Coffs Coast Advocate

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