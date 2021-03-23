IN COURT: 56 people facing court today
EACH day several people appear in Coffs Harbour courts on a range of different charges.
Here is a list of everyone who is appearing in court today, March 23.
ALBERT WAGNER
ALEX STEWART WILSON
ANGAS CAMPBELL
ANTHONY JOHN ROBERTS
APRIL ANNE HARRIS
BEN KEATON
BOLIVAR ANTONIO RODRIGUEZ-SALDANA
BROOKE HILLCLIFF
CARL WILLIAM LAURIE
CECILA GAI RIGBY
CHRISTOPHER JOHN EDWARD ANDREWS
CHRISTOPHER PHILLIP SCOBIE
CODY WALKER
CORIE BARRIE MACKIE
COURTNEY IAN KOVAC
DAMION JOHN BOFINGER
DANIEL ASHENHURST
DANIEL CORNALE
DARCY FORREST
DAVID ARTHUR RIXON
DAVID JOHN POVERELLO
DAWINDER SINGH
DION JOHN MARR
EMILY JADE WALLACE
ERIC JAMES FUNNELL
JACOB KINGSHOTT
JACQUELINE STREEK
JEFFREY ROBERT PETERSON
JOHN CREIGHTON
JOHN SEAN JEFFS
JORDAN CONNOLLY
JOSH WILLIAM RICKETTS
JOSHUA DARMANIN
JULIUS CHOWDHURY
KAMODIE WILLIAMS
KENNETH JONES
KHALE ROSS
KRISTINA HOOD
KURT BERNARD COLE
LARRY PUCCI
LUKE ALEXANDER MCKENZIE
MARCUS MARTIN
MARY BRIMBLE
NATHAN BEAU DYSON
NEVILLE JOHN WILLIAM STEWART
PAUL GRAHAM HOSCHKE
PETER MARYVALE
REBECCA MAY GIBSON
RHYS HILTON HARDMAN
ROBERT CRAMP
RODNEY JAMES PRESTON
SHENNAE MAREE HEYWOOD
THOMAS HARBER
Tracey GORTON
YOLANDA HERRING
ZLATKO MAR
Information sourced from the publicly accessible documents.
These individuals listed are presumed innocent until proven guilty.
Originally published as IN COURT: 56 people facing court today