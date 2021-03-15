IN COURT: 56 people facing court today
Each day several people appear in Coffs Harbour courts on a range of different charges.
Here is a list of everyone who is appearing in court today, March 15.
COURTNEY IAN KOVAC
ANTHONY FERIAND GALLEGO
DANIEL JOHNSTON
LIAM STEWART
BENJAMIN ROBERT MATLEY
ANTHONY GALLEGO
CALEB ASTILL
RAHANNEE DUNGAY
NOELINE BARBARA GIBSON
BROCK HENNESSEY
ANNIE LLOYD
SAM WILLIAM TRUBY
DALBIR SINGH
NATHAN LUKE BREUST
DEAN STOJCESKI
DARREN GLENN BROCKLEHURST
DOUGLAS ALISTAIR AHOY
HAMISH VICTOR BUCHANAN-ROUSTAN
HOLLY WORMLEATON
MATTHEW DYLAN MCGOVERN
KEITH PATRICK CHARLES DUMAS
ANTHONY FERIAND GALLEGO
KIVA RA DANA
MISTY LEE ROBERTS
TYRONE ROSS
DAMIEN MORGAN
SCOTT STEWART
ROBERT AUGUST BOUSTAN
MICHAEL DAVID DEVINE
JULIE ANNE O‘DRISCOLL
PETER OWEN CRUTCH
ANTHONY FERIAND GALLEGO
ERIN CHEVALIER
MICHAEL DANIEL BRECKENRIDGE
LANCE DAVID RANDALL
JESSICA ANNE WYBORN
SAM KESUR
IDA PEARL RICHARDS
JEFFERY MARK ROUSE
MARLEY ANDERSON
DAVID BENJAMIN MORGAN
JAKE NICHOLAS
TYRONE ROSS
CAMERON EAST
DEAN STOJCESKI
ANTHONY FERIAND GALLEGO
MINH DO
MATHEW GEOFFREY GLEESON
MAHLEE ROBERT NESTA ANDERSON
THOMAS JAMES HOAD
ADAM JAMES GARRETT
SHAE LOUISE VICKERY
SARAH JADE MASTERS
ZACHARIAH MILES
MICHAEL ORCHARD
RHYS HILTON HARDMAN
Information sourced from the publicly accessible documents.
These individuals listed are presumed innocent until proven guilty.