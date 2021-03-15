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A list of people facing Coffs Harbour courts today, March 15.
A list of people facing Coffs Harbour courts today, March 15.
News

IN COURT: 56 people facing court today

Jasmine Minhas
15th Mar 2021 8:00 AM
Premium Content Subscriber only

Each day several people appear in Coffs Harbour courts on a range of different charges.

Here is a list of everyone who is appearing in court today, March 15.

COURTNEY IAN KOVAC

ANTHONY FERIAND GALLEGO

DANIEL JOHNSTON

LIAM STEWART

BENJAMIN ROBERT MATLEY

ANTHONY GALLEGO

CALEB ASTILL

RAHANNEE DUNGAY

NOELINE BARBARA GIBSON

BROCK HENNESSEY

ANNIE LLOYD

SAM WILLIAM TRUBY

DALBIR SINGH

NATHAN LUKE BREUST

DEAN STOJCESKI

DARREN GLENN BROCKLEHURST

DOUGLAS ALISTAIR AHOY

HAMISH VICTOR BUCHANAN-ROUSTAN

HOLLY WORMLEATON

MATTHEW DYLAN MCGOVERN

KEITH PATRICK CHARLES DUMAS

ANTHONY FERIAND GALLEGO

KIVA RA DANA

MISTY LEE ROBERTS

TYRONE ROSS

DAMIEN MORGAN

SCOTT STEWART

ROBERT AUGUST BOUSTAN

MICHAEL DAVID DEVINE

JULIE ANNE O‘DRISCOLL

PETER OWEN CRUTCH

ANTHONY FERIAND GALLEGO

ERIN CHEVALIER

MICHAEL DANIEL BRECKENRIDGE

LANCE DAVID RANDALL

JESSICA ANNE WYBORN

SAM KESUR

IDA PEARL RICHARDS

JEFFERY MARK ROUSE

MARLEY ANDERSON

DAVID BENJAMIN MORGAN

JAKE NICHOLAS

TYRONE ROSS

CAMERON EAST

DEAN STOJCESKI

ANTHONY FERIAND GALLEGO

MINH DO

MATHEW GEOFFREY GLEESON

MAHLEE ROBERT NESTA ANDERSON

THOMAS JAMES HOAD

ADAM JAMES GARRETT

SHAE LOUISE VICKERY

SARAH JADE MASTERS

ZACHARIAH MILES

MICHAEL ORCHARD

RHYS HILTON HARDMAN

Information sourced from the publicly accessible documents.

These individuals listed are presumed innocent until proven guilty.

coffs harbour crime coffs harbour local court
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