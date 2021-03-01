IN COURT: 55 people facing court today
EACH day several people appear in Coffs Harbour courts on a range of different charges.
Here is a list of everyone who is appearing in court today, March 1.
ALEXANDER STOJILJKOVIC
ALLAN ROSS HARDIMAN
AMY JOYCE SIMMONDS
ANDREW KEITH WOODS
BEN BONSER
BENJAMIN BONSER
BENJAMIN ROBERT MATLEY
BRENDAN JOSHUA LAVIS
BRENDAN LEACH
BRIANNA TIMMS
BRUCE FRANCIS LAURIE
BRUCE KEVIN ROBERT SCHULTZ
CALEB ASTILL
CARIANE DA SILVA ANDRADE
CHRISTOPHER JOHN ADDICOAT
COOPER MITCHELL JOHN SPENCER
DALBIR SINGH
DARREN JAMES LORD
FREDERICK JOHN MORRIS
HARPREET SINGH
JAKE ALLEN PARKER
JANE LOUISE DANCEY
JERE MATOSIN
JEREMY DAVID MCKAY
JESI ROSE FINNIGAN
JOHN WITHERS
JONATHAN COURT
JORDON WILSON
JOSHUA COURTLAND TOPFER
KELLY GRAHAM BARNES
KRISTIE LEA MURPHY
KRISTINA HOOD
KYLIE WOODWELL
MAHLEE ROBERT NESTA ANDERSON
MARLEY ANDERSON
MATTHEW JOHN WADLEY
MICHAEL JUSTIN DUNCAN
NATHAN BEAU DYSON
NATHAN LUKE BREUST
NOELINE BARBARA GIBSON
PHILLIP EDWARD MCKENZIE
PHILLIP JAMES BARLOW
REILEY JAY AMOS
ROHAN NATHAN JAMES HALL
RUPINDER SINGH BAINS
RYAN STEPHEN GUEST
SARAH JADE MASTERS
SHANNON VAUGHAN PATRICK RILEY
SHANTELLE LOUISE PROVOST
SUSAN JOYCE BUTTON
SYLVIA WAITES
THOMAS JAMES HOAD
TYLER KENNEDY
ZEPHYR CROSLEY
TERRY FANTAKIS
Information sourced from the publicly accessible documents.
These individuals listed are presumed innocent until proven guilty.