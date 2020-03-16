IN COURT: 55 people face the magistrate today
THE following is a list of individuals appearing in Local Court on criminal charges at Coffs Harbour today, March 16. Individuals innocent until proven guilty.
- Guy Franklin Shipman
- Christopher John Williams
- Louisa Marie Alderton
- Faith Taylor
- Adam James Garrett
- Charlie Piggott
- Aaron John Olive
- Lex Green
- Tyler Jeffrey Mayes
- Analeise Marie-Janene Bailey
- Carey Patrick Jarrett
- Luke Cameron
- Shahn Campbell
- Bryce Andrew Brett Forrest
- Gerard Peter Reside
- Oliver Thomas Fraser
- Sierra Mathiesen
- Analeise Bailey
- Elicia Donovan
- Thomas Fuller
- Kaysha Hargans
- Marley Kelly
- Corey Gregory Walsh
- Caleb Astill
- Susan Anyiwan Adama Shawag
- Thomas Hoad
- Bradley Johnson
- Dylan Ralston
- Brandon John Statham
- Joshua Hamilton
- Benjamin Luke Walker
- Raymond James Kurtukoff
- Lisa Ann Gibson
- Beau Vanswol
- Martin Grahame Strudwick
- Rex Jo Clarke
- Shane William Love
- Isabella Stanaway
- Adam Costello
- Benjamin Lee Chapman
- Jacob Dixon
- Benjamin Wainwright
- Kyla Whitton
- Neesha Mercy
- Amy Angela Vincent
- Leia Ruth Leal
- Lani Gigg
- Kayne Samuel Endean
- Jaskarn Singh
- Lumona Mutaka
- Blake Brunsdon
- Zachary Mark Farnsworth
- Dakotah Wolfe
- Paul Joseph Foster
- Ashleigh Jane Royal