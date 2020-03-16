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A list of individuals appearing at Coffs Harbour Local Court today, March 16.
A list of individuals appearing at Coffs Harbour Local Court today, March 16.
News

IN COURT: 55 people face the magistrate today

Jasmine Minhas
16th Mar 2020 10:00 AM
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THE following is a list of individuals appearing in Local Court on criminal charges at Coffs Harbour today, March 16. Individuals innocent until proven guilty.

- Guy Franklin Shipman

- Christopher John Williams

- Louisa Marie Alderton

- Faith Taylor

- Adam James Garrett

- Charlie Piggott

- Aaron John Olive

- Lex Green

- Tyler Jeffrey Mayes

- Analeise Marie-Janene Bailey

- Carey Patrick Jarrett

- Luke Cameron

- Shahn Campbell

- Bryce Andrew Brett Forrest

- Gerard Peter Reside

- Oliver Thomas Fraser

- Sierra Mathiesen

- Analeise Bailey

- Elicia Donovan

- Thomas Fuller

- Kaysha Hargans

- Marley Kelly

- Corey Gregory Walsh

- Caleb Astill

- Susan Anyiwan Adama Shawag

- Thomas Hoad

- Bradley Johnson

- Dylan Ralston

- Brandon John Statham

- Joshua Hamilton

- Benjamin Luke Walker

- Raymond James Kurtukoff

- Lisa Ann Gibson

- Beau Vanswol

- Martin Grahame Strudwick

- Rex Jo Clarke

- Shane William Love

- Isabella Stanaway

- Adam Costello

- Benjamin Lee Chapman

- Jacob Dixon

- Benjamin Wainwright

- Kyla Whitton

- Neesha Mercy

- Amy Angela Vincent

- Leia Ruth Leal

- Lani Gigg

- Kayne Samuel Endean

- Jaskarn Singh

- Lumona Mutaka

- Blake Brunsdon

- Zachary Mark Farnsworth

- Dakotah Wolfe

- Paul Joseph Foster

- Ashleigh Jane Royal

coffs harbour local court court list
Coffs Coast Advocate

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