IN COURT: 52 people facing court today
EACH day several people appear in Coffs Harbour courts on a range of different charges.
Here is a list of everyone who is appearing in court today, February 3.
ADRIAN MALCOLM LEE HOSKINS
AHWEN AL KOHN
ALICIA ELAINE ROBERTS
ALLAN ROBERT FRY
ANTHONY NIGEL VINTON
AYDEN WILLIAM WEAR
BENJAMIN FOSTER
BRENDAN LEACH
BRENDAN RAY HEMSWORTH
BRODIE DALZELL
CHEYNE ROBERT ROGAN
COLT SHANNON BYRNE
DALE NOEL BEVEGE
DAMIAN BALDWIN
DANIEL JOHNSTON
DANIEL NEIL RUSSELL
DANIEL STANLEY SHAW
DAVID SEAN CORK
EDEN BUCKINGHAM
FELICITY EMMA LEONARD
GEORGE EDWARD LOUSICK
GERARD RINGUET
GUY JAMES BEST
JAMES MILLEDGE
JAY GRIFFITHS
JESSICA BUSWELL
JUSTIN JEFFS
KACEY ANNE LEACH
KEITH GOLSBY-SMITH
KYE DAVID BAYLIS
LEE OLIVIA GRICE
LOGAN KAY
MADELINE MAE WILSON
MATTHEW ROBERT CHELMAN
MAXIMILLIAM AMBROSE WILLIAM FARMER
MELISA GAIL SMITH
NICHOLAS MASON
OLIVER JAMES SPENCER
PATRICK EDWARD ANGEL
PAUL DESMOND CRAWFORD
RHYS DAVID BONVENTI
ROBERT BRUCE CRAMP
RODNEY MICHEAL BOWRY
SAMUEL LIPSCOMB
SIERRA MATTHIESEN
SOPHIE KEERS-LAWRENCE
STUART MACMILLAN MCKAY
THOMAS HARBER
TIMOTHY CHRISTOPHER RATTRAY
WILLIAM LOGAN THOMAS
KRISTIAN MICHELL MORCOMB
SAMUEL LIPSCOMB
Information sourced from the publicly accessible documents.
These individuals listed are presumed innocent until proven guilty.