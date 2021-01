IN COURT: 52 people facing court today

EACH day several people appear in Coffs Harbour courts on a range of different charges.

Here is a list of everyone who is appearing in court today, February 1.

AARON WILFRED PETER TAYLOR

ASHLEY MANSFIELD

BRAIDEN SPALDING

BRETT DANIEL MISIEPO

CANDACE LORRAINE MCCANN

CANDICE LEE HOGAN

COURTNEY TEGAN MARIE JOHNSON

CRAIG HART

DAMIEN MORGAN

DANIEL AARON BEARDSLEY

DARREN JAMES LORD

DAVID BENJAMIN MORGAN

EDWARD DONALD DREW

ELIZABETH SMITH

FREDERICK JOHN MORRIS

GREGORY MERVYN O‘CONNELL

HAMISH VICTOR BUCHANAN-ROUSTAN

HARLEY SECCOMBE

HOLLY WORMLEATOM

JACK MYERS

JAMES LESLIE COLIN CANHAM

JASON DAVID DAVIS

JASON GAUDRON

JEREMY NATHAN WARD

JUSINDA DYSON

KENNETH ROBERT OWEN

KYLE SHANE LYNWOOD

LACHLAN MICHAEL FITZGERALD

LACHLAN TONY WOOLLEY

LEORAY LOUIS EARL LYNWOOD

LISA ANN BARLOW

MATHEW CHARLES BAXTER

MICHAEL JUSTIN DUNCAN

MICHAEL RAFFERTY

MULUGETA WELDEYESUS GEBREMARIAM

NATASHA LEAH FARRELL

NICHOLAS ARNOLD ANTHONY JUNGE

RICHARD DUNN

RICKY MELIA

ROBERT JOHN ELLINGHAM

RYAN KENDALL

RYAN OWEN MULVANEY

SAMUEL MEALIN

SANDEEP KUMAR

SCOTT PATRICK HENNESSEY

SHANE MATTHEW CHALLIS

SHANNON HOSKINS

TAMRA GAIL SKALLA

TAYLOR LEAGH JONES

TONY LEE DANZEY

ZAK DAVIS

JASON WINTON HASSEL

Information sourced from the publicly accessible documents.

These individuals listed are presumed innocent until proven guilty.