IN COURT: 52 people facing court today
EACH day several people appear in Coffs Harbour courts on a range of different charges.
Here is a list of everyone who is appearing in court today, February 1.
AARON WILFRED PETER TAYLOR
ASHLEY MANSFIELD
BRAIDEN SPALDING
BRETT DANIEL MISIEPO
CANDACE LORRAINE MCCANN
CANDICE LEE HOGAN
COURTNEY TEGAN MARIE JOHNSON
CRAIG HART
DAMIEN MORGAN
DANIEL AARON BEARDSLEY
DARREN JAMES LORD
DAVID BENJAMIN MORGAN
EDWARD DONALD DREW
ELIZABETH SMITH
FREDERICK JOHN MORRIS
GREGORY MERVYN O‘CONNELL
HAMISH VICTOR BUCHANAN-ROUSTAN
HARLEY SECCOMBE
HOLLY WORMLEATOM
JACK MYERS
JAMES LESLIE COLIN CANHAM
JASON DAVID DAVIS
JASON GAUDRON
JEREMY NATHAN WARD
JUSINDA DYSON
KENNETH ROBERT OWEN
KYLE SHANE LYNWOOD
LACHLAN MICHAEL FITZGERALD
LACHLAN TONY WOOLLEY
LEORAY LOUIS EARL LYNWOOD
LISA ANN BARLOW
MATHEW CHARLES BAXTER
MICHAEL JUSTIN DUNCAN
MICHAEL RAFFERTY
MULUGETA WELDEYESUS GEBREMARIAM
NATASHA LEAH FARRELL
NICHOLAS ARNOLD ANTHONY JUNGE
RICHARD DUNN
RICKY MELIA
ROBERT JOHN ELLINGHAM
RYAN KENDALL
RYAN OWEN MULVANEY
SAMUEL MEALIN
SANDEEP KUMAR
SCOTT PATRICK HENNESSEY
SHANE MATTHEW CHALLIS
SHANNON HOSKINS
TAMRA GAIL SKALLA
TAYLOR LEAGH JONES
TONY LEE DANZEY
ZAK DAVIS
JASON WINTON HASSEL
Information sourced from the publicly accessible documents.
These individuals listed are presumed innocent until proven guilty.