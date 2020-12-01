IN COURT: 52 people facing court today
EACH day several people appear in Coffs Harbour courts on a range of different charges.
Here is a list of everyone who is appearing in court today, December 1.
ALLAN GREGORY WATKINS
ANDREW JAMES BOLT
BEN BONSER
BEN KEATON
BENJAMIN BONSER
BRITTANY ANDREWS
COLIN RAY RICE
DAVID ADAM MILLER
DYLAN DAVY
GARY SCOTT NORMAN
GUY NICHOLAS VANDYK
HOLLIE BRIGHT
IDA PEARL RICHARDS
IZAAC IVAN SHIPMAN
JACK COWLING
JACK DYLAN COWLING
JACOB FAHEY
JAKE THALLER
JAMES ANDREW MILLEDGE
JESSICA ANN RICHARDS
JOHN CREIGHTON
JOHN EDWARD ELLIS
JUMA MAYEN DONGRIN
KAYLA LOUISE HARVEY
KENNETH GEOFFREY VINCENT
KHODR MUSRI
KYLIE MELINDA SIELAFF
LESLEY SAINE
MARK WILLIAM PASSMORE
MARNIE TATE
MATTHEW SCOTT DRIVER
NAKANO-LISA ODEGARD
PETER NATHAN HEWARD
PETER ROBERT SPENCER
RANDALL BRIDGMAN
RHYS BROWN
RIC STEPHEN GIANOLI
RICHARD HOWARD JAMES TAYLOR
ROBBIE JASON ASHLEY KOLLAS
RUBY OLIVER-KING
SAM CUNNINGHAM
SAMUEL PAUL CUNNINGHAM AMATTO
SAMUEL REID
SARAH MAREE FARRAWELL
SHAKUR RICHARD OAKE
SHAUN KENNETH HOPE
TANYA LEE GAUNT
TARHESHA DANIELLE LANEYRIE
THOMAS CHARLES WRIGHT
TIMOTHY LEIGH FORAN
TRACEY ELIZABETH HAIGH
ZENZI LOUISE RUTTER-GRACE
Information sourced from the publicly accessible documents.
These individuals listed are presumed innocent until proven guilty.