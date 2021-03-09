IN COURT: 50 people facing court today
EACH day several people appear in Coffs Harbour courts on a range of different charges.
Here is a list of everyone who is appearing in court today, March 9.
ALBERT WAGNER
ALEX STEWART WILSON
BRADLEY JAMES MEREDITH
CECIL BALOGUN AMADO-TAYLOR JR
CHRISTINE ALLISON MACKAY
CLANCY VELDMAN
COREY GREGORY WALSH
DARREN GLENN BROCKLEHURST
DAVID ARTHUR RIXON
DAVID JAMES HILLS
DEBORAH HAY
FERGUS MCNEILL
JACINDA PAULA JARRETT
JACINTA ROSE MCMULLEN
JACOB KINGSHOTT
JACQUELINE STREEK
JAMIE KITTO
JASON ANTONY ZUVELA
JEFFREY ROBERT PETERSON
JOSHUA DARMANIN
JULIUS CHOWDHURY
JUSHENG QUAH
KHLEIF ALI DALAF
KIRK WALSH
KRISTINA HOOD
Kylie ROLLANS
KYLIE WOODWELL
LEVI MCDONALD
MARY BRIMBLE
MATHEW PETER TAYLOR
MATTHEW LUKE KEATON
MELINDA LYNWOOD
NEVILLE JOHN WILLIAM STEWART
NIGEL JAMES MCKEE
OLIVIAH SWAINSTON
PATRICK EDWARD ANGEL
PETER NATHAN HEWARD
PHILLIP JOHN IRVIN
REX JO CLARKE
RHASZY MARGARET BRISCOE
RHYS HILTON HARDMAN
ROBERT JOHN ALBERT COTTELL
RONALD MATTHEW FULLER
RONALD VINCENT MULHALL
ROSS CULVERWELL
SARAH MAREE FARRAWELL
SOREN ALEX LYNRAVN
STEPHEN CHRISTOPHER GEERIN
THOMAS HARBER
YONG LEK LEE
Information sourced from the publicly accessible documents.
These individuals listed are presumed innocent until proven guilty.