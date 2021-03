IN COURT: 50 people facing court today

EACH day several people appear in Coffs Harbour courts on a range of different charges.

Here is a list of everyone who is appearing in court today, March 9.

ALBERT WAGNER

ALEX STEWART WILSON

BRADLEY JAMES MEREDITH

CECIL BALOGUN AMADO-TAYLOR JR

CHRISTINE ALLISON MACKAY

CLANCY VELDMAN

COREY GREGORY WALSH

DARREN GLENN BROCKLEHURST

DAVID ARTHUR RIXON

DAVID JAMES HILLS

DEBORAH HAY

FERGUS MCNEILL

JACINDA PAULA JARRETT

JACINTA ROSE MCMULLEN

JACOB KINGSHOTT

JACQUELINE STREEK

JAMIE KITTO

JASON ANTONY ZUVELA

JEFFREY ROBERT PETERSON

JOSHUA DARMANIN

JULIUS CHOWDHURY

JUSHENG QUAH

KHLEIF ALI DALAF

KIRK WALSH

KRISTINA HOOD

Kylie ROLLANS

KYLIE WOODWELL

LEVI MCDONALD

MARY BRIMBLE

MATHEW PETER TAYLOR

MATTHEW LUKE KEATON

MELINDA LYNWOOD

NEVILLE JOHN WILLIAM STEWART

NIGEL JAMES MCKEE

OLIVIAH SWAINSTON

PATRICK EDWARD ANGEL

PETER NATHAN HEWARD

PHILLIP JOHN IRVIN

REX JO CLARKE

RHASZY MARGARET BRISCOE

RHYS HILTON HARDMAN

ROBERT JOHN ALBERT COTTELL

RONALD MATTHEW FULLER

RONALD VINCENT MULHALL

ROSS CULVERWELL

SARAH MAREE FARRAWELL

SOREN ALEX LYNRAVN

STEPHEN CHRISTOPHER GEERIN

THOMAS HARBER

YONG LEK LEE

Information sourced from the publicly accessible documents.

These individuals listed are presumed innocent until proven guilty.