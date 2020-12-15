IN COURT: 50 people facing court today
EACH day several people appear in Coffs Harbour courts on a range of different charges.
Here is a list of everyone who is appearing in court today, December 15.
ANDREW FREEMAN
BEAU EDWARD VANZWOL
BRENDAN RAY HEMSWORTH
BRETT JOHN CHAPMAN
CARL WILLIAM LAURIE
CECILA GAI RIGBY
CHRISTINE ROSE BUCHANAN
CORIE BARRIE MACKIE
CRAIG ANTHONY WELSH
DANIEL AARON BEARDSLEY
DANIEL ASHENHURST
DANIEL JAMES RICHARDSON
DANIEL STANLEY SHAW
DARREN GLENN BROCKLEHURST
DAVID KENNETH JOY
DEAN PAUL LANE
DEAN STOJCESKI
EDWARD WILLIAMS
FRANCIS LEE HONG WEI
HARRY SMALL
JACK BROWN
JAKKI LEE MORAN
JANINE COLLIER
JESSICA ANN RICHARDS
JETHRO JAMES HILLS
KARINA JEAN ALFERINK
KEYSHA MARLEY ELLIS
LARRY PUCCI
LUCKY ANN ANTHONY
MARCUS MARTIN
MARY BRIMBLE
MATTHEW BRUCE STEWART
MATTHEW LUKE KEATON
MICHAEL DUANE BROOKS
NEIL PATRICK WALKER
PETER MARYVALE
RAYMOND PATRICK WITT
REBECCA WARMAN
ROBBIE JASON ASHLEY HINES
ROBERT BRUCE CRAMP
RODNEY JAMES PRESTON
RONALD MATTHEW FULLER
SAMUEL J JNR CAMPBELL
SAMUEL NOLAN
SHAUN KENNETH HOPE
SILUS BOYES
SOREN ALEX LYNRAVN
STEVEN JOHN ADAMS
TARMIKA RAYKEL WOODS
TERRY ANGUS NOBLE
Information sourced from the publicly accessible documents.
These individuals listed are presumed innocent until proven guilty.