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Coffs Harbour courthouse is slightly less dramatic than this.
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Crime

IN COURT: 50 people facing court today

TIM JARRETT
, tim.jarrett@news.com.au
15th Dec 2020 9:18 AM
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EACH day several people appear in Coffs Harbour courts on a range of different charges.

Here is a list of everyone who is appearing in court today, December 15.

ANDREW FREEMAN

BEAU EDWARD VANZWOL

BRENDAN RAY HEMSWORTH

BRETT JOHN CHAPMAN

CARL WILLIAM LAURIE

CECILA GAI RIGBY

CHRISTINE ROSE BUCHANAN

CORIE BARRIE MACKIE

CRAIG ANTHONY WELSH

DANIEL AARON BEARDSLEY

DANIEL ASHENHURST

DANIEL JAMES RICHARDSON

DANIEL STANLEY SHAW

DARREN GLENN BROCKLEHURST

DAVID KENNETH JOY

DEAN PAUL LANE

DEAN STOJCESKI

EDWARD WILLIAMS

FRANCIS LEE HONG WEI

HARRY SMALL

JACK BROWN

JAKKI LEE MORAN

JANINE COLLIER

JESSICA ANN RICHARDS

JETHRO JAMES HILLS

KARINA JEAN ALFERINK

KEYSHA MARLEY ELLIS

LARRY PUCCI

LUCKY ANN ANTHONY

MARCUS MARTIN

MARY BRIMBLE

MATTHEW BRUCE STEWART

MATTHEW LUKE KEATON

MICHAEL DUANE BROOKS

NEIL PATRICK WALKER

PETER MARYVALE

RAYMOND PATRICK WITT

REBECCA WARMAN

ROBBIE JASON ASHLEY HINES

ROBERT BRUCE CRAMP

RODNEY JAMES PRESTON

RONALD MATTHEW FULLER

SAMUEL J JNR CAMPBELL

SAMUEL NOLAN

SHAUN KENNETH HOPE

SILUS BOYES

SOREN ALEX LYNRAVN

STEVEN JOHN ADAMS

TARMIKA RAYKEL WOODS

TERRY ANGUS NOBLE

Information sourced from the publicly accessible documents.

These individuals listed are presumed innocent until proven guilty.

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Coffs Coast Advocate

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