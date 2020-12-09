IN COURT: 50 people facing court today
EACH day several people appear in Coffs Harbour courts on a range of different charges.
Here is a list of everyone who is appearing in court today, December 9.
BENJAMIN SCOTT JACKSON
BRADLEY BENNIE
BRENDON IAN BYRNES
BRODIE DALZELL
CLAYTON REECE GRAY
COLT SHANNON BYRNE
CURTLEY KELLY
DANIEL AARON BEARDSLEY
DAVID SEAN CORK
EMAR FORAN
EVELYN JOSEPHINE POLLETT
GEORGE EDWARD LOUSICK
GERARD RINGUET
GUY JAMES BEST
JACINDA PAULA JARRETT
JAIKIE HINDMAN
JAIKIE WILLIAM HINDMAN
JESSY COYLE
JOHN MATTHEW EDDY
JOSHUA DAVID FORBES
JUSTIN JEFFS
KEITH GOLSBY-SMITH
KEVIN ANDREW PAUL WITT
KEVIN SMITH BALLANGARRI
LUKE ANTHANY BARNETT
MADELINE MAE WILSON
MARK JAMES WOODS
MARK JOHN EATHER
MATTHEW ROBERT CHELMAN
NATHANIEL SCHILTER
RANDALL BRIDGMAN
RAPHAEL SUDARSANA ELTON
RHULE JAMES DODDS
RICHARD CHARLES GEORGE
RILEY PAUL LEVINGSTON
RIMANI PENA HUGHES
ROBERT JOHN CRAWFORD
ROBYN LYN EDWARDS
SAMUEL LIPSCOMB
SAMUEL NOLAN
SETH ROBERT LEWIS
SHENNAE MAREE HEYWOOD
STEVEN MARK RAWLINSON
STUART MACMILLAN MCKAY
TIMOTHY CAMPBELL
TIMOTHY JAMES
TOU SENSONXAY
TROY JOHN SWOBODA
WANNAPONG PHONGPAIBOON
ZAK DAVIS
Information sourced from the publicly accessible documents.
These individuals listed are presumed innocent until proven guilty.