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It’s wig time at Coffs Harbour courthouse.​
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IN COURT: 50 people facing court today

TIM JARRETT
, tim.jarrett@news.com.au
9th Dec 2020 7:30 AM
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EACH day several people appear in Coffs Harbour courts on a range of different charges.

Here is a list of everyone who is appearing in court today, December 9.

BENJAMIN SCOTT JACKSON

BRADLEY BENNIE

BRENDON IAN BYRNES

BRODIE DALZELL

CLAYTON REECE GRAY

COLT SHANNON BYRNE

CURTLEY KELLY

DANIEL AARON BEARDSLEY

DAVID SEAN CORK

EMAR FORAN

EVELYN JOSEPHINE POLLETT

GEORGE EDWARD LOUSICK

GERARD RINGUET

GUY JAMES BEST

JACINDA PAULA JARRETT

JAIKIE HINDMAN

JAIKIE WILLIAM HINDMAN

JESSY COYLE

JOHN MATTHEW EDDY

JOSHUA DAVID FORBES

JUSTIN JEFFS

KEITH GOLSBY-SMITH

KEVIN ANDREW PAUL WITT

KEVIN SMITH BALLANGARRI

LUKE ANTHANY BARNETT

MADELINE MAE WILSON

MARK JAMES WOODS

MARK JOHN EATHER

MATTHEW ROBERT CHELMAN

NATHANIEL SCHILTER

RANDALL BRIDGMAN

RAPHAEL SUDARSANA ELTON

RHULE JAMES DODDS

RICHARD CHARLES GEORGE

RILEY PAUL LEVINGSTON

RIMANI PENA HUGHES

ROBERT JOHN CRAWFORD

ROBYN LYN EDWARDS

SAMUEL LIPSCOMB

SAMUEL NOLAN

SETH ROBERT LEWIS

SHENNAE MAREE HEYWOOD

STEVEN MARK RAWLINSON

STUART MACMILLAN MCKAY

TIMOTHY CAMPBELL

TIMOTHY JAMES

TOU SENSONXAY

TROY JOHN SWOBODA

WANNAPONG PHONGPAIBOON

ZAK DAVIS

Information sourced from the publicly accessible documents.

These individuals listed are presumed innocent until proven guilty.

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