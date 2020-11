IN COURT: 49 people facing court today

EACH day several people appear in Coffs Harbour courts on a range of different charges.

Here is a list of everyone who is appearing in court today, November 10.

ADRIAN MALCOLM LEE HOSKINS

ALBERT WAGNER

ALEX FITZGERALD

ANDREW CHARLES MARKS

ANTHONY NEIL RICHARDS

BRENTON JAMES BENNIE

CALEB JOHN WILSON

CALLAN LAFSKY

CAMERON LESLIE FERGUSON

CHRISTOPHER NEW

CONOR BELL

CRAIG ANTHONY WELSH

DANNY JAMES AVEYARD

DARREN JOSEPH HAMILTON

DAVID SEAN CORK

DEEGAN TRAVIS WARD

DYLAN JAMES CAVANAGH

FAITH TAYLOR

FERGUS MCNEILL

GURMAIL SINGH

HARDEEP SINGH

HARTMUT EKKHARD BERNER

HERBANS SINGH

IAN BARRY TOWNEY

JACK BROWN

JAMES MICHAEL CLUNE

JAMES SEBASTIAN CLARKE

JASON JAMES CASSIDY

JAYDE ALAN HYDE

JUSTIN SHAWN JOHN SMITH

KARINA JEAN ALFERINK

KRYSTAL JURD

LUCKY ANN ANTHONY

LUKE MARK CAMPBELL

MARK JOHN EATHER

MELISSA AVEYARD

MICHAEL JOHN CAROLL

PETER MARYVALE

REBECCA WARMAN

RHASZY MARGARET BRISCOE

RODNEY JAMES PRESTON

SCOTT STEWART

SHANE ANTHONY TONKIN

TEMPLE HARLEY DEAN-JOHNS

THOMAS JOHN ARNDELL

TIMOTHY JAMES

TRINA MICHELLE MACKNEY

TYLER ALEXANDER BLAIR

ZAK DAVIS

Information sourced from the publicly accessible documents.

These individuals listed are presumed innocent until proven guilty.