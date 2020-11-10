IN COURT: 49 people facing court today
EACH day several people appear in Coffs Harbour courts on a range of different charges.
Here is a list of everyone who is appearing in court today, November 10.
ADRIAN MALCOLM LEE HOSKINS
ALBERT WAGNER
ALEX FITZGERALD
ANDREW CHARLES MARKS
ANTHONY NEIL RICHARDS
BRENTON JAMES BENNIE
CALEB JOHN WILSON
CALLAN LAFSKY
CAMERON LESLIE FERGUSON
CHRISTOPHER NEW
CONOR BELL
CRAIG ANTHONY WELSH
DANNY JAMES AVEYARD
DARREN JOSEPH HAMILTON
DAVID SEAN CORK
DEEGAN TRAVIS WARD
DYLAN JAMES CAVANAGH
FAITH TAYLOR
FERGUS MCNEILL
GURMAIL SINGH
HARDEEP SINGH
HARTMUT EKKHARD BERNER
HERBANS SINGH
IAN BARRY TOWNEY
JACK BROWN
JAMES MICHAEL CLUNE
JAMES SEBASTIAN CLARKE
JASON JAMES CASSIDY
JAYDE ALAN HYDE
JUSTIN SHAWN JOHN SMITH
KARINA JEAN ALFERINK
KRYSTAL JURD
LUCKY ANN ANTHONY
LUKE MARK CAMPBELL
MARK JOHN EATHER
MELISSA AVEYARD
MICHAEL JOHN CAROLL
PETER MARYVALE
REBECCA WARMAN
RHASZY MARGARET BRISCOE
RODNEY JAMES PRESTON
SCOTT STEWART
SHANE ANTHONY TONKIN
TEMPLE HARLEY DEAN-JOHNS
THOMAS JOHN ARNDELL
TIMOTHY JAMES
TRINA MICHELLE MACKNEY
TYLER ALEXANDER BLAIR
ZAK DAVIS
Information sourced from the publicly accessible documents.
These individuals listed are presumed innocent until proven guilty.