IN COURT: 49 people facing court today
EACH day several people appear in Coffs Harbour courts on a range of different charges.
Here is a list of everyone who is appearing in court today, October 20
AARON JOHN QUINLAN
BLAKE JAY LONG
BRAD MITCHELL
BRENDAN JOHN ANDERSON
BRENT WAYNE DAVIS
BRITTANY ANDREWS
CALEB ASTILL
CHERIE ANDREA COOK
CHLOE NICOLE ALLISON
CLINT JOSEPH MONTEFORTE
COLE DANIEL MORGAN
CONAN HERBERT JOEL
COREY JAMES COTTON
DANIEL IAN GLENCROSS
DARCY FORREST
DAVID BENJAMIN THOMPSON
DEAN STOJCESKI
DENISE CAROL RYAN
DOUGLAS AVERY DALEY
GLENN TIERNEY
HARRY SMALL
IZAAC IVAN SHIPMAN
JANNAYA ROSE BURNETT
JASMINE LEE LITTLER
JASMINE STEELE
JASON LEE GOODWORTH
JETHRO JAMES HILLS
JOHN WALLACE YUKE
KANE LEE LUCAS JAMES
KATHLEEN SIMPSON-HOSKINS
KAYNE JAMES
KEVIN JOHN BALLANGARRY
KHODR MUSRI
LEAH GWYNETH JEFFS
MADDISON GRACE BOURNE
MARK LAMING
MATTHEW SCOTT DRIVER
MISTY LEE ROBERTS
REBECCA MAY GIBSON
RIC STEPHEN GIANOLI
SAMUEL ROSS
SEAN JASON HEALEY
SHAKUR RICHARD OAKE
SILAS BEN BIGGART
TARHESHA DANIELLE LANEYRIE
THOMAS CHARLES WRIGHT
TIMOTHY LEIGH FORAN
TRINA MICHELLE MACKNEY
JACINTA NORMA RUSHBROOK
Information sourced from the publicly accessible documents.
These individuals listed are presumed innocent until proven guilty.