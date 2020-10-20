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Crime

IN COURT: 49 people facing court today

TIM JARRETT
, tim.jarrett@news.com.au
20th Oct 2020 8:50 AM
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EACH day several people appear in Coffs Harbour courts on a range of different charges.

Here is a list of everyone who is appearing in court today, October 20

AARON JOHN QUINLAN

BLAKE JAY LONG

BRAD MITCHELL

BRENDAN JOHN ANDERSON

BRENT WAYNE DAVIS

BRITTANY ANDREWS

CALEB ASTILL

CHERIE ANDREA COOK

CHLOE NICOLE ALLISON

CLINT JOSEPH MONTEFORTE

COLE DANIEL MORGAN

CONAN HERBERT JOEL

COREY JAMES COTTON

DANIEL IAN GLENCROSS

DARCY FORREST

DAVID BENJAMIN THOMPSON

DEAN STOJCESKI

DENISE CAROL RYAN

DOUGLAS AVERY DALEY

GLENN TIERNEY

HARRY SMALL

IZAAC IVAN SHIPMAN

JANNAYA ROSE BURNETT

JASMINE LEE LITTLER

JASMINE STEELE

JASON LEE GOODWORTH

JETHRO JAMES HILLS

JOHN WALLACE YUKE

KANE LEE LUCAS JAMES

KATHLEEN SIMPSON-HOSKINS

KAYNE JAMES

KEVIN JOHN BALLANGARRY

KHODR MUSRI

LEAH GWYNETH JEFFS

MADDISON GRACE BOURNE

MARK LAMING

MATTHEW SCOTT DRIVER

MISTY LEE ROBERTS

REBECCA MAY GIBSON

RIC STEPHEN GIANOLI

SAMUEL ROSS

SEAN JASON HEALEY

SHAKUR RICHARD OAKE

SILAS BEN BIGGART

TARHESHA DANIELLE LANEYRIE

THOMAS CHARLES WRIGHT

TIMOTHY LEIGH FORAN

TRINA MICHELLE MACKNEY

JACINTA NORMA RUSHBROOK

Information sourced from the publicly accessible documents.

These individuals listed are presumed innocent until proven guilty.

coffs harbour courts coffs harbour crime crime.
Coffs Coast Advocate

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