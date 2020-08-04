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Crime

IN COURT: 49 people facing Coffs Harbour court today

TIM JARRETT
, tim.jarrett@news.com.au
4th Aug 2020 12:51 AM
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EACH day several people appear in Coffs Harbour courts on a range of different charges.

Here is a list of everyone who is appearing in court today, August 4.

ALAN WILLIAM DUNSTAN

AMAKOU MAKUER

AMELIA CLARE KELLY

BELINDA TOWERTON

BEN WILLIAM CAMERON

CHRISTINE MICHELE ROSE

DARREN KENNETH ROOTES

DAVID SEAN CORK

DEAN STOJCESKI

DYLAN RALSTON

GRANT A SUTHERLAND

GRANT COTTEN

GREGORY JAMES PEPPER

HARUN KARADUMAN

HAYDEN CLAY

IAN GORDON SLORACH

JACK BRYAN GOLDSMITH

JACK GOLDSMITH

JEROME TYRONE CONNORS

JESSE TAYLOR

JOE STALTARO

JOHN SEAN JEFFS

JORDAN SINCLAIR HOUSTON

JUSTIN KANE TURNER

JUSTIN MILLET

KADE ALEX PARTRIDGE

KENNETH ROSS AMES

LARISSA DUMAS

LENNON KING

LEYLAND DOUGLAS ROBERTS

LINTON GEORGE MOORE

MADELINE WILSON

MARLEY KELLY

MICHAEL ARICI

MICHAEL JAMES HOSKINS

MICHAEL JAMES STOTT

MICHAEL JOHN NEWCOMBE

MICHAEL JOHN TYLER

MICHAEL SHARP

OLIVIAH SWAINSTON

PHILLIP JAMES BARLOW

PIETER JAN KLOP

REBECCA ASHLEY STEWART

RICHARD CHARLES GEORGE

STEVEN YOUNG

STUART ANDREW HADAWAY

TALON DAY

TYZEN KEEL

YOM MAYAK

Information sourced from the publicly accessible documents.

These individuals listed are presumed innocent until proven guilty.

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Coffs Coast Advocate

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