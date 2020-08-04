IN COURT: 49 people facing Coffs Harbour court today
EACH day several people appear in Coffs Harbour courts on a range of different charges.
Here is a list of everyone who is appearing in court today, August 4.
ALAN WILLIAM DUNSTAN
AMAKOU MAKUER
AMELIA CLARE KELLY
BELINDA TOWERTON
BEN WILLIAM CAMERON
CHRISTINE MICHELE ROSE
DARREN KENNETH ROOTES
DAVID SEAN CORK
DEAN STOJCESKI
DYLAN RALSTON
GRANT A SUTHERLAND
GRANT COTTEN
GREGORY JAMES PEPPER
HARUN KARADUMAN
HAYDEN CLAY
IAN GORDON SLORACH
JACK BRYAN GOLDSMITH
JACK GOLDSMITH
JEROME TYRONE CONNORS
JESSE TAYLOR
JOE STALTARO
JOHN SEAN JEFFS
JORDAN SINCLAIR HOUSTON
JUSTIN KANE TURNER
JUSTIN MILLET
KADE ALEX PARTRIDGE
KENNETH ROSS AMES
LARISSA DUMAS
LENNON KING
LEYLAND DOUGLAS ROBERTS
LINTON GEORGE MOORE
MADELINE WILSON
MARLEY KELLY
MICHAEL ARICI
MICHAEL JAMES HOSKINS
MICHAEL JAMES STOTT
MICHAEL JOHN NEWCOMBE
MICHAEL JOHN TYLER
MICHAEL SHARP
OLIVIAH SWAINSTON
PHILLIP JAMES BARLOW
PIETER JAN KLOP
REBECCA ASHLEY STEWART
RICHARD CHARLES GEORGE
STEVEN YOUNG
STUART ANDREW HADAWAY
TALON DAY
TYZEN KEEL
YOM MAYAK
Information sourced from the publicly accessible documents.
These individuals listed are presumed innocent until proven guilty.