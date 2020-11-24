IN COURT: 48 people facing court today
EACH day several people appear in Coffs Harbour courts on a range of different charges.
Here is a list of everyone who is appearing in court today, November 24.
ALESSANDRO ESPOSITO
ALLAN JOHN STRUHS
ANDREW DAVID HILTON
BELINDA TOWERTON
BEN BUGDEN
BENJAMIN WISE
BRADLEY BENNIE
BRENTON JAMES BENNIE
BRODIE DAVID POU
BROOKE HILLCLIFF
CALEB JOHN WILSON
CARL WILLIAM LAURIE
CHRISTINE ROSE BUCHANAN
CODY WALKER
CORIE BARRIE MACKIE
COURAGE KPODO
CRAIG ANTHONY WELSH
DANIEL JAMES RICHARDSON
DANIEL LESLIE HARRIS
DAVID JAMES HILLS
DYLAN JAMES CAVANAGH
EDWARD WILLIAMS
GARTH POPPLE
GLENN FAHEY
JACOB FAHEY
JACQUELINE STREEK
JAMES SOMERS
JEFFREY ROBERT PETERSON
JOSHUA ADAM CHIVERS
JOSHUA CAUFIELD
KAMODIE WILLIAMS
KEYSHA MARLEY ELLIS
LEANNE MAREE MOORE
MARCUS MARTIN
MARY BRIMBLE
MATHEW BRIMBLE
MATTHEW JAMES DAVIS
MICHAEL JEFFREY HAMMOND
OLIVIAH SWAINSTON
PETER MARYVALE
REBECCA WARMAN
REX JO CLARKE
SARAH DAY
STEPHAN MAHER
TEMPLE HARLEY DEAN-JOHNS
THOMAS JOHN ARNDELL
VERNON BRISLEY
VINCENT DAVID AHOLOU v Transport for NSW
Information sourced from the publicly accessible documents.
These individuals listed are presumed innocent until proven guilty.