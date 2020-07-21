IN COURT: 48 people facing court today
EACH day several people appear in Coffs Harbour courts on a range of different charges.
Here is a list of everyone who is appearing in court today, July 21.
STEPHEN JOHN GOODWIN
BENJARA DONOVAN
BIANCA DANIELLE HUNTER
BOYD JAMES LONG
BRADLEY GARY CAMPBELL
CALVIN JOHN BARTLETT
DARREN KENNETH ROOTES
DEAN BULL
DEAN JOHN BULL
DYLAN CRAIG
DYLAN THOMAS JANEZIC
FLORENTINA SIMION
JACK BROWN
JACK BRYAN GOLDSMITH
JACK DYLAN COWLING
JACK GOLDSMITH
JACOB ASTILL
JACOB JOHN MILLS
JAMES VOSMAER
JOHN HENRY HALLGATH
JONATHAN CALVIN DONNELLY
KEVIN JOHN BALLANGARRY
MACK GORRIE
MARK ANDREW PACKER
MICHAEL ARICI
MICHAEL DANIEL BRECKENRIDGE
MICHAEL JAMES STOTT
MICHAEL ORCHARD
MICHAEL PATRICK WILLIAMS
MICHAEL TYLER
NATHAN LUKE BREUST
NICOLE IRWIN
PAUL TIGHE
REGINA LOUISE BUTCHER
RENNEE LEA FOX
ROBERT GLENN OLLIER
ROBERT MACKENZIE
SAMUAL COOK
SAMUEL ROSS
SEAMUS ELI HENRY
SHANE DROUGH
SILAS BEN BIGGART
STACEY LEIGH RIDING
STUART ANDREW HADAWAY
TANYA LEE GAUNT
TAYLAH ELKINS-BAKER
TE-RANGI REGLER
TRAVIS LEFEVRE
Information sourced from the publicly accessible documents.
These individuals listed are presumed innocent until proven guilty.