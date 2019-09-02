Menu
premium_icon Subscribe Today's Paper
Login
A list of accused facing Coffs Harbour Local Court today, 02/09/19.
A list of accused facing Coffs Harbour Local Court today, 02/09/19.
News

IN COURT: 47 people to face the magistrate today

Jasmine Minhas
2nd Sep 2019 11:00 AM
premium_icon Subscriber only

THE following is a list of individuals appearing in court on criminal charges at Coffs Harbour today. Individuals innocent until proven guilty.

- Harley Warren Clarke

- Kaylee Ann Rochelle Greig

- Simone Margarett Dominey

- Darren Lenard Burnham

- Braiden Jamie Ralph Hill

- Ben William Davis

- Marnie Donnelly

- Jordan Mathew Craig

- Craig William Ritchie

- Rita Leva Joyce Williams

- Jarrahmindi Bill

- Rita Williams

- Charles Tamihana

- Emily Jade Wallace

- Dennis Clack

- Kylie Dee Talbot

- Leonard John Burns

- Lee Tuhi

- Guy Nicholas Vandyk

- Eleathea Town

- Margaret Hunt

- Jason Davendra Krishnan

- Dan Yaya Anan

- Richard Arthur Evans

- Anthony Feriand Gallego

- Steven Patrick Johnston

- Rimani Pena Hughes

- Nathan James Sullivan

- Scott Charles Wall

- Randall Bridgman

- Christopher Farmer

- Alinta Woods

- Joanne Maree McDonald

- Joseph Stanley Dodd

- Rebecca Ashley Stewart

- Emily May Walker

- Garry James Wilson

- David James Eather

- Peter Warren Hodgetts

- Christopher Reinhard

- Kurt John Wittenberg

- Juon Majok Mali Amuoi

- Charles Tamihana

- William Woods

- Dwayne Steven Vider

- Ashley Justin Whatmough

- Aaron Roy Thomas

coffs harbour local court court list crime
Coffs Coast Advocate

Top Stories

    Bizarre twist over William Tyrrell Spider-Man photo

    premium_icon Bizarre twist over William Tyrrell Spider-Man photo

    News An IT expert has been ordered to urgently examine the last known photograph of William Tyrrell over doubts when the picture - a vital clue - was actually taken.

    GALLERY: The Coffs Coast’s best dads

    premium_icon GALLERY: The Coffs Coast’s best dads

    News Readers give their dads the shout-outs they deserve.

    Company linked with fatal crash now in fresh police strife

    premium_icon Company linked with fatal crash now in fresh police strife

    News COFFS Harbour was a focal point of the NSW Police operation.

    VOTE NOW: The top 30 restaurants on the Coffs Coast

    premium_icon VOTE NOW: The top 30 restaurants on the Coffs Coast

    News OUR readers have come up with the top 30 restaurants, which is #1?