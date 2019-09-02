IN COURT: 47 people to face the magistrate today
THE following is a list of individuals appearing in court on criminal charges at Coffs Harbour today. Individuals innocent until proven guilty.
- Harley Warren Clarke
- Kaylee Ann Rochelle Greig
- Simone Margarett Dominey
- Darren Lenard Burnham
- Braiden Jamie Ralph Hill
- Ben William Davis
- Marnie Donnelly
- Jordan Mathew Craig
- Craig William Ritchie
- Rita Leva Joyce Williams
- Jarrahmindi Bill
- Rita Williams
- Charles Tamihana
- Emily Jade Wallace
- Dennis Clack
- Kylie Dee Talbot
- Leonard John Burns
- Lee Tuhi
- Guy Nicholas Vandyk
- Eleathea Town
- Margaret Hunt
- Jason Davendra Krishnan
- Dan Yaya Anan
- Richard Arthur Evans
- Anthony Feriand Gallego
- Steven Patrick Johnston
- Rimani Pena Hughes
- Nathan James Sullivan
- Scott Charles Wall
- Randall Bridgman
- Christopher Farmer
- Alinta Woods
- Joanne Maree McDonald
- Joseph Stanley Dodd
- Rebecca Ashley Stewart
- Emily May Walker
- Garry James Wilson
- David James Eather
- Peter Warren Hodgetts
- Christopher Reinhard
- Kurt John Wittenberg
- Juon Majok Mali Amuoi
- Charles Tamihana
- William Woods
- Dwayne Steven Vider
- Ashley Justin Whatmough
- Aaron Roy Thomas