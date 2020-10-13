IN COURT: 45 people facing court today
EACH day several people appear in Coffs Harbour courts on a range of different charges.
Here is a list of everyone who is appearing in court today, October 13.
ALBERT WAGNER
ALLAN JOHN STRUHS
BRADLEY SCOTT MORGAN
BRENDEN FORD
CALEB JOHN WILSON
CAMERON LESLIE FERGUSON
CARL WILLIAM LAURIE
CHRISTINE ROSE BUCHANAN
DANIEL JAMES RICHARDSON
ELISE THYME MUIR
ESTELLE LOUISE COLLINS
GORDON GREGORY MACMAHON
HAYDEN CLAY
IAN BARRY TOWNEY
JACK THOMPSON
JACOB ANGUS YOUNG
JAMIE PATRICK SPROGIS
JAYDE ALAN HYDE
JEFFREY ROBERT PETERSON
JESSE DIXON
JORDAN CONNOLLY
JOSHUA GREGORY DARMANIN
KRYSTAL JURD
LINTON GEORGE MOORE
MARK JOHN EATHER
MASYN ROYDEN EGAR
MICHAEL DANIEL BRECKENRIDGE
MICHAEL DUANE BROOKS
MICHAEL JOHN CAROLL
OLIVIAH SWAINSTON
PHILLEP BRUCE WILSON
REX JAMES
RODNEY JAMES PRESTON
SHANE ANTHONY TONKIN
SIERRA MATTHIESEN
STEPHAN MAHER
STUART CUTMORE
STUART IAN MCGUINNESS
SVENN ANTHONY HOLLEY
TAMRIN COLAN SOUTHAM
TERRY ANGUS NOBLE
TIMOTHY LEIGH FORAN
TONY VIDLER
ZEYAD KHALAF MASHKO
COBY JYE WILSON
Information sourced from the publicly accessible documents.
These individuals listed are presumed innocent until proven guilty.