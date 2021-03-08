IN COURT: 43 people facing court today
EACH day several people appear in Coffs Harbour courts on a range of different charges.
Here is a list of everyone who is appearing in court today, March 8.
ANDREW HOLTON
ANGELA MAY WITT
BRENT WAYNE DAVIS
BRETT WILLIAM MCKEAN
CAITLIN XUEREB
CAMERON PAUL HAYNE
CAROLYN ROSE MCKECHNIE
CORIE JOHN ABRA
DAIN ANTHONY MAVIN
DANIEL JAMES GLASHEEN
DEBBIE LYN GRAY
DOULTON MCANALLY
ERNEST PAUL WHEEL-HOUSE
GREGORY JOHN RODWAY
GREGORY LOUIS ADAM
JACK COWLING
JACK DYLAN COWLING
JAMES ANTHONY BEVAN
JAMES TROY MEHRTON
JEFFREY ROY CHRISTENSEN
JEREMIAH JOHNSTON
JESSE EDWARD DAVID TAYLOR
KEVIN DAVID POWER
KRISTEN BLAKERS
KRISTEN MICHELLE BLAKERS
LEON STEPHAN EVANS
LEONARD MANUEL AZZOPARDI
MARLEY KELLY
MICHAEL DAVID DEVINE
NAOMI ELIZABETH RUTLEDGE
NICOLE JANE FULLER
NOLEEN BARBARA GIBSON
PHILLIP GARRY LOWRIE
REUBEN JOEL KIRKE
RHYS HILTON HARDMAN
SCOTT USSHER
STACEY LEE HOGAN
STEPHEN JAMES FOSTER
SYLVIA WAITES
WAYNE MARNOCH
WILLIAM WOODS
ZAC GIBSON
ZEN BROWNE
Information sourced from the publicly accessible documents.
These individuals listed are presumed innocent until proven guilty.