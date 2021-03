IN COURT: 43 people facing court today

EACH day several people appear in Coffs Harbour courts on a range of different charges.

Here is a list of everyone who is appearing in court today, March 8.

ANDREW HOLTON

ANGELA MAY WITT

BRENT WAYNE DAVIS

BRETT WILLIAM MCKEAN

CAITLIN XUEREB

CAMERON PAUL HAYNE

CAROLYN ROSE MCKECHNIE

CORIE JOHN ABRA

DAIN ANTHONY MAVIN

DANIEL JAMES GLASHEEN

DEBBIE LYN GRAY

DOULTON MCANALLY

ERNEST PAUL WHEEL-HOUSE

GREGORY JOHN RODWAY

GREGORY LOUIS ADAM

JACK COWLING

JACK DYLAN COWLING

JAMES ANTHONY BEVAN

JAMES TROY MEHRTON

JEFFREY ROY CHRISTENSEN

JEREMIAH JOHNSTON

JESSE EDWARD DAVID TAYLOR

KEVIN DAVID POWER

KRISTEN BLAKERS

KRISTEN MICHELLE BLAKERS

LEON STEPHAN EVANS

LEONARD MANUEL AZZOPARDI

MARLEY KELLY

MICHAEL DAVID DEVINE

NAOMI ELIZABETH RUTLEDGE

NICOLE JANE FULLER

NOLEEN BARBARA GIBSON

PHILLIP GARRY LOWRIE

REUBEN JOEL KIRKE

RHYS HILTON HARDMAN

SCOTT USSHER

STACEY LEE HOGAN

STEPHEN JAMES FOSTER

SYLVIA WAITES

WAYNE MARNOCH

WILLIAM WOODS

ZAC GIBSON

ZEN BROWNE

Information sourced from the publicly accessible documents.

These individuals listed are presumed innocent until proven guilty.