IN COURT: 43 people facing court today
EACH day several people appear in Coffs Harbour courts on a range of different charges.
Here is a list of everyone who is appearing in court today, August 11.
ADRIAN BRIAN GARNETT
ALISSA KERRIE FARR
ANTHONY KENNETH WANT
BRADLEY PAUL JAMES ROBERTS
BYRON DEAN LYNWOOD
CARLA BLACKMORE
CHEYNE ROBERT ROGAN
DANIEL LESLIE HARRIS
DARCY MCKIERNAN
DEAN STOJCESKI
GAVIN CHARLES CALDWELL
JOHN PADLIE
JORDAN MATHEW CRAIG
KARL WARRINGTON
KEIRAN SCHIPP
KYLE ROBERT STRICKLAND
LONG HUYNH
LUKE JOHN PAPAS
MARCUS MARTIN
MARK JOHN EATHER
MARK REEVES
MICHAEL JOHN TYLER
NATHAN MELVILLE JOHN KING
PETER MARYVALE
PHANH SIMEUANG
REBECCA MAY GIBSON
RHASZY MARGARET BRISCOE
ROBERT BRUCE MACKENZIE
SARAH JANE HOUGHTON
SHANE ANTHONY TONKIN
SHAUN FRENCH
SHERRIE LYNWOOD
SHEYENNE COOPER
SIERRA MATTHIESEN
STEVEN MICHAEL BEHMER
SVENN ANTHONY HOLLEY
TAVIS CLEON ELLERY
TOU SENSONXAY
VANESSA JONES
WANNAPONG PHONGPAIBOON
WARREN BARTHELEMY LOPEZ-DUNCAN
ZACHARY KENNEWELL
ZEN BROWNE
Information sourced from the publicly accessible documents.
These individuals listed are presumed innocent until proven guilty.