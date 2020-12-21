IN COURT: 42 people facing court today
EACH day several people appear in Coffs Harbour courts on a range of different charges.
Here is a list of everyone who is appearing in court today, December 21.
AIDAN STANLEY LEE
BENJAMIN ROBERT MATLEY
CAMERON PAUL HAYNE
CARLA JANE BLACKMORE
CAROLYN ROSE MCKECHNIE
CHRISTINE DALE ROGERS
CLAYTON REECE GRAY
DAMIEN MORGAN
DEAN JOHN BULL
EDWARD JAMES HICKS
GUY NICHOLAS VANDYK
IAN BRUCE TINDALL
IIB AUSTRALIA PTY LTD
JANNES WENDLANDT
JASON ROBERT PULLEN
JAY MICHAEL HOOVER
JESI ROSE FINNIGAN
JESSICA WATT
JOHN SEAN JEFFS
JOHN SEAN MORRIS
JOHN SEBIT MAPUOR
JOSH DARYL HALLGATH
JUSTINE ANITA CARROLL
KANE MARK WILLIAM COGGAN
KARA SIMPSON
LARRY PUCCI
MARNIE DONNELLY
MATLOCK PHAIR
MATTHEW PETER HANNIGAN
MICHAEL KELLY
MISTY LEE ROBERTS
MULUGETA WELDEYESUS GEBREMARIAM
NARELLE ELSIE MALLETT
PAUL WILLIAM PULLEINE
PETER MARYVALE
RACHEL HAINES
RAYNE CHARLES SHIPMAN
RICHARD CAREY
ROBERT M LEWIS
RYAN DAVID MURRAY
THOMAS ROY GARRETT
TYRA MULLINS
Information sourced from the publicly accessible documents.
These individuals listed are presumed innocent until proven guilty.