IN COURT: 40 people facing Coffs court today
Each day several people appear in Coffs Harbour courts on a range of different charges.
Here is a list of everyone who is appearing in court today, March 16.
ANTHONY FERIAND GALLEGO
JAMES MICHAEL CLUNE
X-CORP BUILDING SERVICES PTY LTD
JAY MICHAEL WEBBER
JAMES STEVE MATURANA
RAYMOND C MACMASTER
DAVID MICHEAL MCLAUGHLIN
LEE ADAM BORLAND
JAMES CLARKE
JIM ERIC FAHEY
CHEYNE ROBERT ROGAN
SAMUEL ANDREW FROESCH
LAUREN GABRIELA CRIDGE
BARRY JOHN HUMPHREYS
CHRISTOPHER PATRICK HENDERSON
FELICITY ALEXANDRA LAHENE
ROBERT CRAMP
ADAM BARTLETT
RODERICK LIONEL STADHAMS
PETER MURGATROYD
BRENTON PETER HAY
MAUNG KYAW PHU TE
SIMON PETER EASEY
ALLAN JOHN STRUHS
DAIN ANTONY MAVIN
CHRISTOPHER NEIL ROOSKIE
MATTHEW DAVIDSON
MATTHEW JOHN BRIDGES
GRACE MALONE
PETER RICHARDS
WARREN BRIAN MCCARTHY
JOY MAREA BAFF
GAGANDEEP SINGH RANU
DHANVIRJOT SINGH
JIM ERIC FAHEY
BRENTON PETER HAY
ADAM BAILEY ANDERSON
BRENTON PETER HAY
KARL WARRINGTON
RHYS HILTON HARDMAN
Information sourced from the publicly accessible documents.
These individuals listed are presumed innocent until proven guilty.