IN COURT: 37 people facing Coffs Harbour court today
Each day several people appear in Coffs Harbour courts on a range of different charges.
Here is a list of everyone who is appearing in court today, September 8.
ADRIAN MALCOLM LEE HOSKINS
AMANDA GAI FLYNN
APRIL ANNE HARRIS
BIANCA DANIELLE HUNTER
BLAKE LESLIE HOSKIN
BRENDON IAN BYRNES
BRITTANY ANDREWS
BRUCE KEVIN ROBERT SCHULTZ
CANDICE LEE HOGAN
CAROLYN ROSE MCKECHNIE
COREY JAMES COTTON
DAMIAN DOUGLAS MERCY
DEAN MICHAEL YATES
GRANT EDWARD HOFMAN
IDA PEARL RICHARDS
JACQUELINE MORRIS
JAMES MILLEDGE
JARROD WILLIAM BROWN
JASMINE STEELE
JOEL MAPLE
JOEL WILLIAM BRACHER
JOSHUA DARMANIN
KARINA JEAN ALFERINK
KHLEIF ALI DALAF
KULBIR SIDHU
LINTON GEORGE MOORE
LUKE ALEXANDER LOUDON
MARLEY KELLY
MATHEW CHARLES BAXTER
NATHAN MELVILLE JOHN KING
RAPHAEL SUDARSANA ELTON
RHASZY MARGARET BRISCOE
STEVEN JOHN ADAMS
STUART JOHN ZIGENBINE
TOBY EDMAN
WARREN BARTHELEMY LOPEZ-DUNCAN
WAYNE THOMAS FRASER
Information sourced from the publicly accessible documents.
These individuals listed are presumed innocent until proven guilty.