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Crime

IN COURT: 37 people facing Coffs Harbour court today

TIM JARRETT
, tim.jarrett@news.com.au
8th Sep 2020 7:39 AM
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Each day several people appear in Coffs Harbour courts on a range of different charges.

Here is a list of everyone who is appearing in court today, September 8.

ADRIAN MALCOLM LEE HOSKINS

AMANDA GAI FLYNN

APRIL ANNE HARRIS

BIANCA DANIELLE HUNTER

BLAKE LESLIE HOSKIN

BRENDON IAN BYRNES

BRITTANY ANDREWS

BRUCE KEVIN ROBERT SCHULTZ

CANDICE LEE HOGAN

CAROLYN ROSE MCKECHNIE

COREY JAMES COTTON

DAMIAN DOUGLAS MERCY

DEAN MICHAEL YATES

GRANT EDWARD HOFMAN

IDA PEARL RICHARDS

JACQUELINE MORRIS

JAMES MILLEDGE

JARROD WILLIAM BROWN

JASMINE STEELE

JOEL MAPLE

JOEL WILLIAM BRACHER

JOSHUA DARMANIN

KARINA JEAN ALFERINK

KHLEIF ALI DALAF

KULBIR SIDHU

LINTON GEORGE MOORE

LUKE ALEXANDER LOUDON

MARLEY KELLY

MATHEW CHARLES BAXTER

NATHAN MELVILLE JOHN KING

RAPHAEL SUDARSANA ELTON

RHASZY MARGARET BRISCOE

STEVEN JOHN ADAMS

STUART JOHN ZIGENBINE

TOBY EDMAN

WARREN BARTHELEMY LOPEZ-DUNCAN

WAYNE THOMAS FRASER

Information sourced from the publicly accessible documents.

These individuals listed are presumed innocent until proven guilty.

coffs harbour courthouse coffs harbour crime court lists
Coffs Coast Advocate

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