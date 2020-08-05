IN COURT: 37 people facing Coffs Harbour court today
EACH day several people appear in Coffs Harbour courts on a range of different charges.
Here is a list of everyone who is appearing in court today, August 4.
AMANDA LEE DUGGAN
ANTHONY NIGEL VINTON
CALVIN MICHAEL KOZAK
CATHERINE ANN EAGLESHAM
CLINT JOSEPH MONTEFORTE
COLIN LESLIE ROWE
EMAR FORAN
ISAAC SAMUEL LEWIS
JACOB AARON MCKAY
JACOB JOHN MILLS
JACOB MCKAY
JAKE WARE
JARRAH STEPHEN SELIG
JOHN MARIC
JORDAN IVY WEBB-FORREST
JOSHUA DAVID FORBES
KANISHA COOPER
LEE JAMES GRIFFITHS
LESLIE ANDREW DONOVAN
MADELINE K STEPHENSON
MARYANNE MARGARET MURRAY
NATHANIEL SCHILTER
NEVILLE KIRK
NICKOLAS JAMES BROMLEY
OLIVER JAMES SPENCER
RICHARD ALLAN KEVIN GEALE
ROBYN LYN EDWARDS
SAUL HAINES
SCOTT NEVILLE BEAUMONT
SHAWNEE-MAE RICARDO-BRYON
STEPHEN GREGORY CLARKE
TIMOTHY CAMPBELL
TY DAVID BAQUIE-SHERIDAN
TYRONE PETTIT
WILLIAM LOVE-REED
WILLIAM WEST
ZOE WATTS
Information sourced from the publicly accessible documents.
These individuals listed are presumed innocent until proven guilty.