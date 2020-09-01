Menu
premium_icon Subscribe Digital Edition
Login
Coffs Harbour courthouse. 05 NOV 2019
Coffs Harbour courthouse. 05 NOV 2019
Crime

IN COURT: 35 people facing court today

TIM JARRETT
, tim.jarrett@news.com.au
1st Sep 2020 8:00 AM
Premium Content Subscriber only

EACH day several people appear in Coffs Harbour courts on a range of different charges.

Here is a list of everyone who is appearing in court today, September 1.

ADRIAN BRIAN GARNETT

AMAKOU MAKUER

BELINDA TOWERTON

BIANCA CHRISTINE LEE HUNTER

BROOKE JANE WILLIAMS

CLINT JOSEPH MONTEFORTE

COREY JAMES COTTON

COURAGE KPODO

DAMIEN FITZROY

DAVID JOHN BANCROFT

DYLAN JACOB PRINCE

DYLAN THOMAS JANEZIC

JANNAYA ROSE BURNETT

JARROD WILLIAM BROWN

JARROD WILLIAM STOAKS

JASON KENNETH FERGUSON

JENNA LEE CADMAN

KADE ALEX PARTRIDGE

KYE WINDSCHUTTEL

KYLE SYDENHAM

LINDSAY BRUCE CHARLES

LUKE JOHN PAPAS

RENNEE LEA FOX

REX JO CLARKE

SHAKUR RICHARD OAKE

SILAS BEN BIGGART

TANYA LEE GAUNT

THOMAS WRIGHT

TOBY HUNT

TRENT JAMES

TREVOR CLARK

YANG XU

YOM MAYAK

MELISHEW TEKA (Licence appeal)

NORMA RUSHBROOK

Information sourced from the publicly accessible documents.

These individuals listed are presumed innocent until proven guilty.

coffs harbour court coffs harbour crime court lists crime.
Coffs Coast Advocate

Just In

    Just In

      Top Stories

        Revealed: the lives saved by Aussie lifeguards

        Premium Content Revealed: the lives saved by Aussie lifeguards

        News Without surf lifesavers and life guards, an extra 1300 deaths and 800 critical injuries would occur on Australian beaches, according to new research conducted by...

        Failing NSW aged care homes kept secret during COVID

        Premium Content Failing NSW aged care homes kept secret during COVID

        Health Residents in 31 aged care homes do not know their facility has failed standards

        Move over babies: search on for Coffs’ cutest dad

        Premium Content Move over babies: search on for Coffs’ cutest dad

        Offbeat Think your old man has what it takes to be crowned Coffs Coast’s Cutest Dad...