IN COURT: 35 people facing court today
EACH day several people appear in Coffs Harbour courts on a range of different charges.
Here is a list of everyone who is appearing in court today, September 1.
ADRIAN BRIAN GARNETT
AMAKOU MAKUER
BELINDA TOWERTON
BIANCA CHRISTINE LEE HUNTER
BROOKE JANE WILLIAMS
CLINT JOSEPH MONTEFORTE
COREY JAMES COTTON
COURAGE KPODO
DAMIEN FITZROY
DAVID JOHN BANCROFT
DYLAN JACOB PRINCE
DYLAN THOMAS JANEZIC
JANNAYA ROSE BURNETT
JARROD WILLIAM BROWN
JARROD WILLIAM STOAKS
JASON KENNETH FERGUSON
JENNA LEE CADMAN
KADE ALEX PARTRIDGE
KYE WINDSCHUTTEL
KYLE SYDENHAM
LINDSAY BRUCE CHARLES
LUKE JOHN PAPAS
RENNEE LEA FOX
REX JO CLARKE
SHAKUR RICHARD OAKE
SILAS BEN BIGGART
TANYA LEE GAUNT
THOMAS WRIGHT
TOBY HUNT
TRENT JAMES
TREVOR CLARK
YANG XU
YOM MAYAK
MELISHEW TEKA (Licence appeal)
NORMA RUSHBROOK
Information sourced from the publicly accessible documents.
These individuals listed are presumed innocent until proven guilty.