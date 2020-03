IN COURT: 35 people face the magistrate today

THE following is a list of individuals appearing in court on criminal charges at Coffs Harbour today, March 9. Individuals innocent until proven guilty.

- Phillip Albert Gash

- Simone Lee Gentle

- Mark George Ward

- David John McKinnon-Heyden

- Melanie Hamilton

- Savka Goran

- Colin William Power

- Taleisha Lee Clark-Misiepo

- Julie Anne Malcolm

- Maurie Thomas

- Ben Keaton

- Caleb Astill

- Ricky John Baker

- Alan Roger Smyly

- Ronald Hector Carriage

- Karina Jean Alferink

- Gurmakh Singh Dosanjh

- Michael David Hoskin

- Joe Staltaro

- Joshua Kenneth Roderick Hart

- Jeffrey Robert Peterson

- Harun Karaduman

- Daniel Nyata

- Margot Ljongberg

- Tahnesha Allen

- Jane Anne Wilson

- Nathan Beau Dyson

- Kemp Wilson Austen

- Paul Michael Morandini

- Josiah Andrew Massey

- Adrian John Murden

- Neesha Mercy

- Laurence Robert Leong

- Darren John O’Connor

- Cameron James Willcox