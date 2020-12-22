IN COURT: 34 people facing court today
EACH day several people appear in Coffs Harbour courts on a range of different charges.
Here is a list of everyone who is appearing in court today, December 22.
ALLAN JOHN STRUHS
ANDREW JAMES BOLT
ANDREW KEITH WOODS
BRETT DANIEL MISIEPO
CHAISE PERRY
DAVID MCLEAN
DEAN PAUL LANE
DJANARGAN JOSEPHINE ELLEN YUKE
DUNCAN STEWART
ENTERPRISES AUSTRALIA NELSON
IVY ROSE DOYLE
IZAAC IVAN SHIPMAN
JAY ANTHONY GRIFFITHS
JESSICA BUSWELL
JORDAN JAMES GALLEN
JOSH DARYL HALLGATH
JOSHUA ADAM CHIVERS
JUSTIN GARETH GEORGE MORRIS
KATE ALEXANDRIA ELVERS
KAYLA LOUISE HARVEY
KEN CLOSE
KEVIN GEOFFREY CARROLL
LUKE MARK CAMPBELL
MADDISON LOVE
NAKANO-LISA ODEGARD
NATHAN LUKE BRUEST
PETER ROBERT SPENCER
RODERICK LIONEL STADHAMS
RYAN ELIAS PHILLIP TURNBULL
SAMUEL ROSS
SARAH MAREE FARRAWELL
SCOTT STEWART
STEPHAN MAHER
ZAC KENNEWELL
Information sourced from the publicly accessible documents.
These individuals listed are presumed innocent until proven guilty.