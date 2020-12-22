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Photo Leigh Jensen / Coffs Coast Advocate
Photo Leigh Jensen / Coffs Coast Advocate
Crime

IN COURT: 34 people facing court today

TIM JARRETT
, tim.jarrett@news.com.au
22nd Dec 2020 8:15 AM
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EACH day several people appear in Coffs Harbour courts on a range of different charges.

Here is a list of everyone who is appearing in court today, December 22.

ALLAN JOHN STRUHS

ANDREW JAMES BOLT

ANDREW KEITH WOODS

BRETT DANIEL MISIEPO

CHAISE PERRY

DAVID MCLEAN

DEAN PAUL LANE

DJANARGAN JOSEPHINE ELLEN YUKE

DUNCAN STEWART

ENTERPRISES AUSTRALIA NELSON

IVY ROSE DOYLE

IZAAC IVAN SHIPMAN

JAY ANTHONY GRIFFITHS

JESSICA BUSWELL

JORDAN JAMES GALLEN

JOSH DARYL HALLGATH

JOSHUA ADAM CHIVERS

JUSTIN GARETH GEORGE MORRIS

KATE ALEXANDRIA ELVERS

KAYLA LOUISE HARVEY

KEN CLOSE

KEVIN GEOFFREY CARROLL

LUKE MARK CAMPBELL

MADDISON LOVE

NAKANO-LISA ODEGARD

NATHAN LUKE BRUEST

PETER ROBERT SPENCER

RODERICK LIONEL STADHAMS

RYAN ELIAS PHILLIP TURNBULL

SAMUEL ROSS

SARAH MAREE FARRAWELL

SCOTT STEWART

STEPHAN MAHER

ZAC KENNEWELL

Information sourced from the publicly accessible documents.

These individuals listed are presumed innocent until proven guilty.

coff harbour courts coffs crime court lists
Coffs Coast Advocate

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