IN COURT: 26 people facing court today
EACH day several people appear in Coffs Harbour courts on a range of different charges.
Here is a list of everyone who is appearing in court today, March 3.
CALEB ASTILL
DANIEL LEWIS BROWN
DANIEL NEIL RUSSELL
DAVID GLENN HORSWELL
GARY SCOTT NORMAN
GERRARD PETER MATHIASSEN
JASON GREGORY TALBOT
KRYSCINA MERRETT
LOGAN KAY
MARK ROBERT SLATTERY
MARNIE TATE
MATTHEW ROBERT CHELMAN
MAXIMILLIAM AMBROSE WILLIAM FARMER
NEIHANA DRE MILNE
PAIGE LARRISA DONNELLY
RICHARD ROY KELLY
ROBERT JAMES O‘HARE
ROBYN LYN EDWARDS
RYAN KENDALL
SHELLEY PATRICIA DODDS
STEPHEN EDWARD TURNER
STUART JAMES ANTHONY AMOS
TIMOTHY CAMPBELL
Information sourced from the publicly accessible documents.
These individuals listed are presumed innocent until proven guilty.